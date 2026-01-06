納芯微(02676)累斥1.1億人幣回購73萬股

納芯微(02676)(滬:688052)公布，截至2025年12月31日，通過集中競價交易方式已累計回購約73.4萬股，佔總股本比例0.45%，支付資金總額約1.1億元（人民幣．下同）。



該集團指，回購成交的每股最高價157.5元，每股最低價148.9元，回購股份符合相關法律法規及回購股份方案的規定。該集團將在回購期限內根據市場情況擇機回購股份。

《經濟通通訊社6日專訊》