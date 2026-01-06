東方航空(00670)向同系售上海虹橋地，套現1.4億人幣

東方航空(00670)(滬:600115)公布，全資附屬公司上海航空以約1.38億元（人民幣．下同）出售上航虹橋基地予控股股東旗下中貨航，料收益約4350萬元。
該集團指，出售的基地位於上海市長寧區虹橋路，證載建築面積約2.3萬平方米，獨立評估師上海東洲資產評估所作評估價值約1.38億元。該集團指，出售將有利於優化上海航空資產負債結構，擬將轉讓所得款項用作日常運營。
《經濟通通訊社6日專訊》
06/01/2026 08:17
