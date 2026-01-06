  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2026 08:17

東方航空(00670)向同系售上海虹橋地，套現1.4億人幣

　　東方航空(00670)(滬:600115)公布，全資附屬公司上海航空以約1.38億元（人民幣．下同）出售上航虹橋基地予控股股東旗下中貨航，料收益約4350萬元。

　　該集團指，出售的基地位於上海市長寧區虹橋路，證載建築面積約2.3萬平方米，獨立評估師上海東洲資產評估所作評估價值約1.38億元。該集團指，出售將有利於優化上海航空資產負債結構，擬將轉讓所得款項用作日常運營。
《經濟通通訊社6日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區