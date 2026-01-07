  • 會員
AH股新聞

07/01/2026 09:26

《Ａ股異動》浙江世寶等A股上午9:25漲停

　　2家A股於9:25am漲停:

股份(編號)漲停價(人民幣)現價(人民幣)變幅(%)
南京熊貓(滬:600775)16.2616.26+10.01
浙江世寶(深:002703)26.3626.36+10.02

《經濟通通訊社7日專訊》

