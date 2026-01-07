《Ａ股異動》浙江世寶等A股上午9:25漲停

2家A股於9:25am漲停:
|股份(編號)
|漲停價(人民幣)
|現價(人民幣)
|變幅(%)
|南京熊貓(滬:600775)
|16.26
|16.26
|+10.01
|浙江世寶(深:002703)
|26.36
|26.36
|+10.02
《經濟通通訊社7日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
07/01/2026 09:26
2家A股於9:25am漲停:
|股份(編號)
|漲停價(人民幣)
|現價(人民幣)
|變幅(%)
|南京熊貓(滬:600775)
|16.26
|16.26
|+10.01
|浙江世寶(深:002703)
|26.36
|26.36
|+10.02
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰07/01/2026 09:28 《駐京專電》王毅同芬蘭外長通電話：加強發展戰略對接，深化能…
07/01/2026 09:28 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數平開，深證Ｂ平開
07/01/2026 09:28 【聚焦人幣】瑞銀：料人民幣匯率今年在７左右，明年底略微走強…
07/01/2026 09:28 《中韓關係》海關總署趙增連晤韓國食品藥品安全部長：完善合作…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N