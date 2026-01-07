《駐京專電》商務部：將加大可降解、以竹代塑等綠色替代產品推廣

商務部流通業發展司司長李佳路表示，將多措並舉推進塑料污染治理，持續推動綠色消費。同時，推廣以竹代塑，積極培育竹產品綠色消費市場。促進綠色餐飲，推動減少餐飲領域一次性塑料制品和包裝物使用，明確餐飲行業禁限塑有關要求。



他表示，推動一次性塑料制品使用減量。商務部會同國家發改委發布了《商務領域經營者使用報告一次性塑料制品管理辦法》，強化市場主體遵守國家禁限塑相關規定的要求，商品零售經營者應依法執行《商品零售場所塑料購物袋有償使用管理辦法》，電商平台應優先採用可重複使用、易回收利用的包裝物，並推廣電商快件原裝直發、快遞周轉箱，從多方面倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式。



此外，促進綠色餐飲。商務部等9部門印發了《關於促進餐飲業高質量發展的指導意見》，提出堅決制止餐飲浪費、促進低碳環保發展等工作任務，推動減少餐飲領域一次性塑料制品和包裝物使用。明確餐飲行業禁限塑有關要求。例如，中國烹飪協會、中國飯店協會開展標準宣貫，推進一次性塑料制品使用源頭減量。北京提出「限塑10條」，要求餐飲外賣及堂食打包禁止使用不可降解塑料袋及一次性塑料吸管。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》