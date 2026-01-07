【聚焦人幣】外匯局：保障各類主體用匯需求，防範化解外部風險

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

2026年全國外匯管理工作會議1月5日至6日在京召開，會議強調，2026年，著力構建「更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧」的外匯管理體制機制，推動外匯領域深層次改革和高水平開放，有效保障各類主體用匯需求，防範化解外部衝擊風險，進一步加強事中事後監管，努力營造既「放得活」又「管得好」的外匯政策環境。



據《財新》報道，和2025年全國外匯管理工作會議相比，這次2026年工作會議增加了「有效保障各類主體用匯需求」的表述。



*支持金融機構開發簡單好用的匯率避險產品*



會議部署了2026年外匯管理重點工作。一是加強黨對金融工作的全面領導。二是深化外匯便利化改革，優化貿易外匯業務管理，有序擴大跨境貿易高水平開放試點，加大力度支持跨境電商等貿易新業態發展，完善企業貿易信貸報告管理。建設開放多元、功能健全、競爭有序的外匯市場，支持金融機構開發簡單好用的匯率避險產品，降低中小微企業匯率避險成本，提升外匯市場基礎設施服務水平。繼續做好金融「五篇大文章」，拓展跨境金融服務平台應用場景。強化外匯政策傳導和評估，提高政策實施效果。



*出台境外放款、國內外匯貸款資金管理等政策*



三是穩步推進外匯領域高水平制度型開放，助力多領域合作共贏。穩妥有序推進銀行外匯展業改革，指導已改革銀行向全國範圍的分支行擴圍，穩步推動更多銀行啟動改革，加強展業改革與便利化政策融合。出台境外放款、國內外匯貸款資金管理等政策，在全國實施跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理政策。加強自貿試驗區外匯政策集成式改革創新，支持上海、香港國際金融中心建設，支持海南自貿港、粵港澳大灣區建設。



四是堅持底線思維，築牢外匯市場「防波堤」「防浪堤」。加強外匯形勢分析研判，根據形勢變化強化宏觀審慎管理和預期管理，維護外匯市場穩健運行。



五是進一步鞏固和強化外匯監管，提升開放監管能力和水平。嚴格規範公正文明執法。深化非現場監管能力建設，加強異常渠道和線索分析。加強外匯市場交易行為監管。持續打擊非法跨境金融活動。



六是保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。



七是推進《外匯管理條例》修訂，建設更高標準國際收支統計體系，穩步探索建設「智慧外管」，提高外匯管理數智化水平。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》