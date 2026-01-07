《駐京專電》《直播電商監督管理辦法》發布，明確四類主體責任

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

市場監管總局和國家網信辦聯合發布《直播電商監督管理辦法》，《辦法》聚焦直播電商平台經營者、直播間運營者、直播營銷人員、直播營銷人員服務機構四類主體，壓實責任義務，劃定行為紅線，完善監管機制。



*系統規定平台分級分類管理*



在壓實直播電商平台經營者責任方面，《辦法》結合直播電商活動的具體場景，從事前、事中、事後三個維度，系統規定了平台在身份信息核驗登記、信息報送、直播營銷人員培訓、直播間運營者分級分類管理、平台內違法行為處置、風險識別及處置、交易信息保存、消費者權益保護等方面的責任義務。



*不得進行虛假宣傳、不得進行商業詆毀*



在壓實直播間運營者、直播營銷人員責任方面，《辦法》明確了直播間運營者在信息公示、核驗實際經營者信息和直播營銷人員身份信息、實時管理直播間互動內容、事前合規審核、實施明碼標價等方面的義務，劃定了直播間運營者、直播營銷人員不得進行虛假宣傳、不得進行商業詆毀、不得銷售或者提供違法商品或者服務等行為紅線。



*直播營銷人員服務機構應當建立健全內部管理制度*



在壓實直播營銷人員服務機構責任方面，《辦法》規定直播營銷人員服務機構應當建立健全內部管理制度，規範直播營銷人員的招募、培訓、使用、管理等工作，在與直播間運營者的商業合作以及直播選品中履行必要的核驗義務。



在完善監管機制方面，從協同監管的角度出發，《辦法》規定市場監管、網信部門應當加強協作，建立健全兩部門線索移交、信息共享、會商研判等工作機制。《辦法》明確對有關違法失信主體實施信用懲戒，細化市場監管、網信部門對有關負責人開展行政約談的具體情形。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》