  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

07/01/2026 11:45

《駐京專電》《直播電商監督管理辦法》發布，明確四類主體責任

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市場監管總局、網信辦聯合發布《直播電商監督管理辦法》
▷ 明確平台經營者、直播間運營者、營銷人員、服務機構四類主體責任
▷ 禁止虛假宣傳與商業詆毀，建立協作監管及信用懲戒機制

　　市場監管總局和國家網信辦聯合發布《直播電商監督管理辦法》，《辦法》聚焦直播電商平台經營者、直播間運營者、直播營銷人員、直播營銷人員服務機構四類主體，壓實責任義務，劃定行為紅線，完善監管機制。

*系統規定平台分級分類管理*

　　在壓實直播電商平台經營者責任方面，《辦法》結合直播電商活動的具體場景，從事前、事中、事後三個維度，系統規定了平台在身份信息核驗登記、信息報送、直播營銷人員培訓、直播間運營者分級分類管理、平台內違法行為處置、風險識別及處置、交易信息保存、消費者權益保護等方面的責任義務。

*不得進行虛假宣傳、不得進行商業詆毀*

　　在壓實直播間運營者、直播營銷人員責任方面，《辦法》明確了直播間運營者在信息公示、核驗實際經營者信息和直播營銷人員身份信息、實時管理直播間互動內容、事前合規審核、實施明碼標價等方面的義務，劃定了直播間運營者、直播營銷人員不得進行虛假宣傳、不得進行商業詆毀、不得銷售或者提供違法商品或者服務等行為紅線。

*直播營銷人員服務機構應當建立健全內部管理制度*

　　在壓實直播營銷人員服務機構責任方面，《辦法》規定直播營銷人員服務機構應當建立健全內部管理制度，規範直播營銷人員的招募、培訓、使用、管理等工作，在與直播間運營者的商業合作以及直播選品中履行必要的核驗義務。

　　在完善監管機制方面，從協同監管的角度出發，《辦法》規定市場監管、網信部門應當加強協作，建立健全兩部門線索移交、信息共享、會商研判等工作機制。《辦法》明確對有關違法失信主體實施信用懲戒，細化市場監管、網信部門對有關負責人開展行政約談的具體情形。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

下一篇新聞︰07/01/2026 11:44  《駐京專電》王毅將訪問埃塞俄比亞、索馬里、坦桑尼亞、萊索托

其他
More

07/01/2026 11:36  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２９％逼４１００點，芯片股衝高

07/01/2026 11:26  《神州金融》彭博：內地延長銀行轉讓個人不良貸款政策期限

07/01/2026 11:20  《Ａ股焦點》黃仁勳稱正加快Ｈ２００供應鏈生產，半導體續強勢…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區