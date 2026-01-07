《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3558.40
|兆易創新
|(603986)
|2713.16
|工業富聯
|(601138)
|1733.47
|寒武紀
|(688256)
|1475.18
|中信證券
|(600030)
|1357.94
|洛陽鉬業
|(603993)
|1307.48
|華友鈷業
|(603799)
|1250.17
|瀾起科技
|(688008)
|1222.33
|中國鋁業
|(601600)
|1219.78
|中微公司
|(688012)
|1161.45
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3973.54
|中際旭創
|(300308)
|3278.25
|新易盛
|(300502)
|2721.28
|北方華創
|(002371)
|2567.82
|陽光電源
|(300274)
|2550.27
|立訊精密
|(002475)
|2089.85
|航天發展
|(000547)
|1524.20
|金風科技
|(002202)
|1358.85
|三花智控
|(002050)
|1322.47
|京東方A
|(000725)
|1304.55
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社7日專訊》
