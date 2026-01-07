《神州頭條》報章頭版摘要：人行稱靈活高效運用降準降息等工具

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人行：發揮增量和存量政策集成效應

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年中國人民銀行工作會議1月5日-6日召開。會議強調，堅持穩中求進工作總基調，繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮增量政策和存量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，提升金融服務實體經濟高質量發展質效，深化金融改革和更高水平對外開放。



外匯局：築牢外匯市場「防波堤」、「防浪堤」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

外匯管理局1月6日消息，2026年全國外匯管理工作會議1月5日-6日召開。會議強調，2026年，外匯管理工作要堅持穩中求進、提質增效，更好統籌發展和安全，著力構建「更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧」的外匯管理體制機制，推動外匯領域深層次改革和高水平開放。



推進綠色消費，多部門詳解新舉措

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部、生態環境部、農業農村部、市場監管總局有關負責人表示，將進一步發揮消費品以舊換新政策對豐富綠色產品供給的拉動作用，推動綠色消費與消費新業態新模式新場景試點、國際化消費環境建設試點等重點工作相銜接。





《上海證券報》



人行明確2026年七大重點工作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年中國人民銀行工作會議召開。會議總結2025年工作，分析當前形勢，研究中國人民銀行「十五五」改革發展規劃，部署2026年工作。會議強調，人行要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮增量政策和存量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度。



投資投產開工忙，上市公司開足馬力搶開局

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

新年伊始，A股上市公司開足馬力，密集發布中標、投資、投產、量產的消息，為2026年全年高質量發展注入信心與活力。上市公司中標喜訊與新項目投產捷報頻傳，上市公司的前期投入正加速轉化為實際的生產力與市場份額。



13連陽下的新時代烙印

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年開年，A股繼續強勢運行，連帶去年底的一波上漲，滬指在1月6日收獲日線13連陽，創下歷史最長連陽紀錄。在此之前，滬指10連陽以上的情形共發生了6次。





《證券時報》



人行：靈活高效運用降準降息等政策工具

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1月5日至6日，2026年中國人民銀行工作會議暨全國外匯管理工作會議召開。根據會議部署，2026年人行將重點抓好七項工作：持之以恒推進全面從嚴治黨，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，提升金融服務實體經濟高質量發展質效，穩妥化解重點領域金融風險，持續深化金融改革和對外開放，積極推動全球金融治理改革，進一步提升金融管理和服務能力。



簽約、開工、接單，上市公司奏響新年「三部曲」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年，中國經濟正式開啟「十五五」新征程。1月4日，北京經開區舉辦2026年高質量發展大會，面向全球發布2026年機會清單和25個創新應用場景。活動上，22個重點項目簽約，十大標桿項目開工建設，總投資約400億元，其中未來產業項目佔比超過80%。



十三連陽，上證指數創最長陽線紀錄

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1月6日，上證指數大漲1.5%，再度收出陽線，實現13連陽，創出該指數史上最長連陽紀錄。1992年2月25日至1992年3月11日間，上證指數曾實現12連陽，這一連陽紀錄保持了33年之久，直至昨日被打破。