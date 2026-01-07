《神州經脈》外儲五連升，宜家中國停運7門店，直播電商監管加碼

滬綜指今日（7日）走勢反覆，早盤平開後走揚至近4100點水平，午後一度轉為下跌，收市前再度企穩，滬指全日微升0.05%收報4085.77點，新年來連漲三日；至於深成指則升0.06%，創業板指收高0.31%。成交續增，滬深兩市全天交易額約2.85萬億元（人民幣．下同），較上個交易日升476億元或1.7%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9912，較上個交易日4時30分收盤價跌99點子，兩連跌，創2025年12月29日以來逾一周新低。今日人民幣兌一美元中間價報7.0187，較上個交易日跌14點子，止三連升，較市場預測偏弱逾290點。



*今日新聞精選*



1. 國家外匯管理局統計數據顯示，截至2025年12月末，中國外匯儲備規模為33579億美元，創2015年11月以來新高；較11月末上升115億美元，升幅為0.34%，為連續五個月上漲。人行同日公布，12月末官方儲備資產中黃金儲備3194億美元，11月末為3106億美元。12月末黃金儲備7415萬盎司，11月末為7412萬盎司，環比增加3萬盎司，為連續第14個月增持黃金。



2. 中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，美國悍然對委內瑞拉動武，並要求委內瑞拉處置自身石油資源時美國優先，是典型的霸凌行徑，中方對此強烈譴責，同時強調中國和其他國家在委內瑞拉的合法權益必須得到保護。美國總統特朗普周二表示，加拉加斯與華盛頓已達成協議，向美國出口價值最高19億美元的委內瑞拉原油。這一標誌性談判將把部分供應從中國轉向美國。



3. 今日上午，韓國總統李在明在上海出席中韓創新創業論壇。活動期間，李在明與中國製造的機器人握手。李在明還表示，期待中韓創新人才常來常往。據《韓聯社》報道，李在明向隨團記者表示，此次訪華取得的進展超出預期，圍繞產業鏈供應鏈合作、韓半島和平以及地區穩定等議題，雙方進行了坦誠而負責任的對話，並就可能出現分歧的事項探索出較為妥善的解決途徑。



4. 中國外交部長王毅將於1月7日至12日應邀訪問埃塞俄比亞、索馬里、坦桑尼亞、萊索托，並在非盟總部出席「中非人文交流年」開幕式。這是中國外長連續36年年初首訪非洲。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，王毅此次出訪延續了優良傳統，旨在深化同各方政治互信，推動落實中非合作論壇北京峰會成果，加強中非兩大文明交流互鑑，為構建新時代全天候中非命運共同體注入新動力。



5. 據《彭博》今早引述知情人士報道，在信用卡違約率上升之際，中國金融監管機構延長了一項允許銀行和資產管理公司處置個人不良貸款的政策的期限。《路透》下午進一步引述消息人士指，該政策期限延長一年至2026年年底。《路透》認為，此次延長期限的舉措表明，隨著經濟增速放緩，中國監管部門正努力給予銀行更多喘息空間，以應對不斷惡化的資產質量。



6. 市場監管總局、國家網信辦聯合發布《直播電商監督管理辦法》和《網絡交易平台規則監督管理辦法》，加強對互聯網平台和直播電商平台的監管，壓實責任義務和劃定行為紅線，包括禁止直播營銷人員進行虛假宣傳、禁止利用平台規則對同一商品設置不同價格等。



7. 宜家中國決定自2026年2月2日起停止運營7家門店，包括宜家上海寶山商場、宜家廣州番禺商場、宜家天津中北商場、宜家南通商場、宜家徐州商場、宜家寧波商場和宜家哈爾濱商場。宜家表示，在接下來的兩年內宜家計劃開設超過十家小型門店，包括將於2026年2月開業的宜家東莞商場和將於2026年4月開業的北京通州商場。



8. 中國商務部今日宣布，即日起對原產於日本的進口二氯二氫硅發起反傾銷立案調查。商務部昨日已宣布禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口，明言是針對「日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性」。官媒則透露，中國正考慮對日本針對性收緊中重稀土相關物項出口許可審查。