照顧者 情緒健康
AH股新聞

07/01/2026 17:00

《鍾之日記》科技股油股均挫，恒指三連升斷纜

▷ 恒指終止三連升，跌0.9%，主板成交2761億港元
▷ 滬指微升0.05%，滬深兩市成交2.85萬億人民幣
▷ 美國對委內瑞拉石油行動致油價跌，中海油股價挫3%

　　1月7日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　港股三連升累漲逾千點後，今日現回吐壓力，恒指低開108點，科網股捱沽，油股也受供應上升預期拖累；恒指午後曾跌近400點，低見26313。然而尾市北水淨流入擴大，恒指跌幅收窄，全日收報26458，跌251點或0.9%，主板成交逾2761億元。

*滬指新年後連漲三日，兩市成交2.85萬億*

　　滬綜指今日走勢反覆，早盤平開後走揚至近4100點水平，午後一度轉為下跌，收市前再度企穩，滬指全日微升0.05%收報4085.77點；至於深成指則升0.06%，創業板指收高0.31%。成交續增，滬深兩市全天交易額約2.85萬億元人民幣，較上個交易日升1.7%。

　　內地個人消費貸款不良率上升之際，據報國家金監總局近期下發通知，宣布把不良貸款轉讓試點工作的期限延長一年至2026年年底。此次延長期限的舉措表明，隨著經濟增速放緩，中國監管正努力給予銀行更多喘息空間，以應對不斷惡化的資產質量。

　　個人貸款約佔國有大行貸款總額的30%。由於利潤率跌至歷史低位，銀行業近年加快了不良貸款的處置步伐。今天銀行股逆勢疲軟，郵儲銀行(滬:601658)收跌1.45%，建設銀行(滬:601939)跌1.3%。

　　上漲方面，半導體表現活躍，存儲芯片方向領漲，板塊指數升逾3%。美國芯片股周二因人工智能樂觀情緒再度升溫而大漲。之前英偉達CEO黃仁勳在拉斯維加斯消費電子展上介紹即將推出的AI處理器細節，這些處理器包含一層新的存儲技術。黃仁勳並稱中國市場需求旺盛，正在加快H200芯片供應鏈生產，同時與美國政府完成出口許可的最後細節。

*內地直播電商監管加碼，互聯網平台股承壓*

　　近日，市場監管總局、國家網信辦聯合發布《直播電商監督管理辦法》和《網絡交易平台規則監督管理辦法》，加強對互聯網平台和直播電商平台的監管，壓實責任義務和劃定行為紅線，包括禁止直播營銷人員進行虛假宣傳、禁止利用平台規則對同一商品設置不同價格等。內地互聯網平台股走弱，阿里巴巴(09988)挫超3%，快手(01024)跌逾2%，網易(09999)下跌近3%，美團(03690)、嗶哩嗶哩(09626)、京東集團(09618)均跌超1%。

　　具體來看，《網絡交易平台規則監督管理辦法》聚焦網絡交易平台經營者這一「關鍵少數」，明確平台在制定、修改和執行平台規則時，須履行信息公示、公開徵求意見、設置過渡期及申訴渠道等義務；同時細化平台在保障信息、網絡和數據安全，保護平台內經營者和消費者合法權益等方面的具體要求，包括不得利用平台規則對平台內經營者收取不合理費用、對消費者實施大數據「殺熟」。

　　據《財新》引述一名貨運平台人士的說法稱，上述新規將加速貨運平台向透明治理轉型，短期內或許合規成本上升，但長期有助於修復平台與司機/貨主的信任關係，推動行業高質量、可持續發展。

　　《直播電商監督管理辦法》則聚焦直播電商平台經營者、直播間運營者、直播營銷人員、直播營銷人員服務機構四類主體。其中，在壓實直播間運營者、直播營銷人員責任方面，明確了直播間運營者在信息公示、核驗實際經營者信息和直播營銷人員身份信息、實時管理直播間互動內容、事前合規審核、實施明碼標價等方面的義務，劃定了直播間運營者、直播營銷人員不得進行虛假宣傳、不得進行商業詆毀、不得銷售或者提供違法商品或者服務等行為紅線。

　　此外，針對人工智能技術在直播電商領域的廣泛應用，《辦法》要求直播間在使用人工智能等技術生成的人物圖像、視頻從事直播電商活動時，應持續向消費者提示該人物圖像、視頻由人工智能等技術生成；如使用AI生成內容出現違法違規行為的，管理或使用該內容的直播間運營者需承擔相應責任。

*美打擊委國重塑石油供應，中海油挫3%*

　　美國對委內瑞拉發動的突襲為中國帶來風險。美國總統特朗普周二（6日）在社交平台Truth Social發帖稱，委內瑞拉「臨時政府」將把3000萬至5000萬桶高質量、受制裁的石油交給美國。他稱這些石油將按市場價格出售，資金由他本人掌管，用於「造福委內瑞拉和美國人民」。《路透》報道稱，這將改變中國的石油供應。

　　消息拖累油價下跌，布蘭特原油期貨下跌1.3%至每桶59.89美元；美國西德克薩斯中質原油下跌1.7%，至每桶56.13美元。

　　海通期貨分析師Yang An稱：「委內瑞拉對美國的石油出口首先擾亂了美國市場，這也將加劇全球供過於求的局面。」摩根士丹利分析師估計，基於去年需求增長乏力以及OPEC和非OPEC產油國供應增加，2026年上半年石油市場供應過剩或多達300萬桶/日。

　　中國外交部發言人毛寧今日表示，美國悍然對委內瑞拉動武，並要求委內瑞拉處置自身石油資源時美國優先，是典型的霸凌行徑，嚴重違反國際法，嚴重侵犯委內瑞拉主權，中方對此強烈譴責。

　　此外，美國石油公司雪佛龍5日（周一）恢復對美國出口委內瑞拉石油。這項業務因為美國向委內瑞拉發動軍事行動而暫停4天。初步數據顯示，雪佛龍本月出口的委國原油勢將超過上月，至少11艘油輪計劃駛抵委內瑞拉政府控制的何塞港和巴霍格蘭德港。在美國制裁背景下，雪佛龍是唯一一家獲准在委內瑞拉生產和出口原油的西方公司。

　　三桶油股價受壓，中海油(00883)收跌3%，報20.66元；中石油(00857)挫2.9%，收報8.02元；中石化(00386)曾挫逾2%，最終企穩收升0.85%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

