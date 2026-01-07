《Ａ股焦點》油股受壓，中海油A挫近5%，委內瑞拉將向美輸油拖低油價

A場石油板塊受壓，其中中國海油(滬:600938)挫近5%，中國石油(滬:601857)跌4%，中國石化(滬:600028)跌1.5%，中曼石油(滬:603619)跌3.7%，石化油服(滬:600871)、中海油服(滬:601808)、海油發展(滬:600968)跌幅均逾2%。



美國總統特朗普此前表示，委內瑞拉「臨時政府」將把3000萬至5000萬桶高質量、受制裁的石油移交給美國，該批石油將以市價出售。這一標誌性談判將把部分供應從中國轉向美國，同時助委內瑞拉避免更大幅度的石油減產。



消息拖累油價下跌，其中布蘭特原油期貨跌1%至每桶60.09美元。



此外，美國石油公司雪佛龍5日（周一）恢復對美國出口委內瑞拉石油。這項業務因為美國向委內瑞拉發動軍事行動而暫停4天。初步數據顯示，雪佛龍本月出口的委內瑞拉原油勢將超過上月，至少11艘油輪計劃駛抵委內瑞拉政府控制的何塞港和巴霍格蘭德港。在美國制裁背景下，雪佛龍是唯一一家獲准在委內瑞拉生產和出口原油的西方公司。

