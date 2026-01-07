【聚焦人幣】瑞銀：料人民幣匯率今年在7左右，明年底略微走強至6.9

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧預計，人民幣兌美元匯率可能基本上保持穩定，但人民幣兌其他非美元貨幣，包括歐羅、人民幣、日圓等，料會升值。他預期，人民幣兌美元匯率今年可能在7左右，至明年底可能會略微走強至6.9。



他解釋，人民幣兌美元匯率受多種因素影響，積極的一面是中國擁有非常強勁的經常賬盈餘，而且過去幾季資本流入實際上有所加速。不過，中美息差仍然非常大，而且美元可能在下半年走強，不利人民幣兌美元匯價；加上中國的通縮壓力持續存在，也會影響人民幣匯率。



瑞銀亞洲外匯及利率策略主管Rohit Arora表示，人民幣是該行最看好的亞洲貨幣之一，即使人民幣可能無法完全擺脫美元整體復甦的影響，以貿易加權計算，料2026年升值幅度約為5%至6%。



Arora認為，人民幣的表現優於歐羅、日圓和英鎊約5%。這主要是由於中國不斷增長的貿易順差、製造業競爭力提升、政府部門推動人民幣國際化，以及最重要人民幣匯率被明顯低估。



至於美元方面，Arora預計，美國經濟在2026年將經歷兩個截然不同的階段，第一季出現類似滯脹的情況，隨後出現復甦，故預計美元今年將溫和走強，第一季美元小幅走弱2%，第二季起反彈約4%至5%。

《經濟通通訊社7日專訊》