07/01/2026 15:57

【ＡＩ】工信部：到2028年推動5萬家企業實施新型工業網絡改造升級

　　工信部印發《工業互聯網和人工智能融合賦能行動方案》，提出到2028年，工業互聯網與人工智能融合賦能水平顯著提升。滿足人工智能工業應用高通量、低時延、高可靠、低抖動通信需求的新型工業網絡規模持續擴大，在原材料、裝備製造、消費品、電子信息等重點行業工業企業加快部署應用，推動不少於50000家企業實施新型工業網絡改造升級。工業數據匯聚、治理、流通、共享體系不斷完善，在20個重點行業打造一批高質量數據集。面向重點產業鏈關鍵環節、典型場景，培育一批智能化解決方案供應商，有效推動大中小企業協同升級。重點企業、技術產品、公共服務等要素資源實現高效配置。

　　此外，強化工業智能算力供給。加快工業互聯網與通算中心、智算中心、超算中心融合應用，鼓勵公共算力服務商向工業企業提供服務。引導工業企業加快邊緣一體機、智能網關等設備部署。鼓勵工業企業、設備供應商聯合推動端側設備智能化升級，在生產設備、傳感器、無人運輸車輛(AGV)等部署輕量化算力模塊，提升數據實時處理能力。加快構建全國一體化算力網絡，推動智算雲服務試點在工業領域中應用推廣，強化工業大模型在算力跨區域高效調用、「雲邊端」算力精準匹配等方面普及應用，提升工業智算供給能力和利用效率。
《經濟通通訊社7日專訊》

