《中國要聞》上交所2025年A股累計新開戶逾2743萬戶，同比增長9.75%

上交所官網公布數據顯示，2025年上交所A股新開戶累計2743.69萬戶，相較於2024年的2499.89萬戶同比增長9.75%。



單月而言，2025年12月上交所A股新開戶259.67萬戶，環比11月的238.14萬戶增長9.04%，較2024年12月的198.91萬戶同比增長30.55%。

《經濟通通訊社7日專訊》