07/01/2026 10:12

【ＡＩ】英媒：中國政府審查Meta收購AI初創Manus交易

　　英國《金融時報》引述知情人士報道，中國商務部官員正審查Meta收購人工智能平台Manus的20億美元交易，以評估是否可能違反技術出口管制規定，包括Manus將員工和技術遷到新加坡、以及隨後出售給Meta是否需要依據中國法律獲得出口許可證。

　　報道指，審查仍處初期階段，可能不會展開正式調查，但若評估結果為需要出口許可，中國政府可能有權干預此項交易，極端情況下甚至可能導致交易終止。Manus對此不予置評，商務部和Meta均未回應。

　　Manus是繼DeepSeek後，今年3月一推出即爆紅的國產「全球第一款通用Agent產品」，當時內測邀請碼「一碼難求」，曾在二手平台上被炒至數萬元人民幣。去年6月，Manus將公司總部從中國搬至新加坡；去年年底，Meta宣布收購Manus。據媒體報道，此次收購的具體金額沒有公布，但有業內人士估計高達數十億美元，是Meta公司的第三大併購。

　　在去年年底的例行記者會上，中國外交部發言人林劍被問及收購一事時回應稱，「這個問題建議向中方的主管部門詢問」。
《經濟通通訊社7日專訊》

