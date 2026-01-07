  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

07/01/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指平開，人行稱今年靈活高效運用降準降息等工具

　　2026年人行工作會議5-6日召開，會議要求要把促進經濟高質量發展、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具。同期召開的全國外匯管理工作會議就強調，今年要有效保障各類主體用匯需求，防範化解外部衝擊風險。

　　中國禁止向日本軍事用戶出口所有兩用物項，管制清單涵蓋化學品、電子產品、傳感器以及航運和航空航天領域使用的設備和技術，這進一步加劇了亞洲兩大經濟體之間因日相涉台言論而引發的緊張局勢。滬綜指今早平開，報4083.84點，深成指高開0.28%，創業板指高開0.36%。

　　商務部6日發布公告稱，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。商務部發言人在聲明中表示，日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣。為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，中方作出上述決定。

　　此外，央媒《中國日報》引述消息人士指，中國政府正考慮對日本針對性收緊中重稀土相關物項出口許可審查。此舉同樣是鑒於「日本近期惡劣表現」。

　　人行今天進行286億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有5288億元逆回購到期，即今日淨回籠5002億元。
《經濟通通訊社7日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區