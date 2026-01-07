《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.29%逼4100點，芯片股衝高

滬深股市持續走強，滬指早盤最高見4098.78點、逼近4100水平，半日收升0.29%，4095.54點；深成指及創業板指亦升0.35%及0.41%。交投活躍，滬深兩市半日成交18351億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加538億元或3%。



盤面上，光刻膠概念爆發，板塊漲幅超5%，國風新材(深:000859)三天兩封板。芯片股也衝高，中微公司(滬:688012)、北方華創(深:002371)大漲續創歷史新高。隔夜美股芯片股因人工智能樂觀情緒升溫而上漲，費城半導體指數創下歷史新高，收漲2.75%。



另值得一提，英偉達CEO黃仁勳被媒體問及計劃何時將H200芯片出售至中國市場，他說市場需求旺盛，但他預計中國政府不會正式宣布允許中國企業進口H200芯片，「不會有任何新聞稿或重大公開聲明，只會體現在採購訂單上。如果採購訂單出現，就表示他們有能力下單。」公司正在加快供應鏈生產，目前正與美國政府完成許可的最後細節。



稀土板塊也見升幅，中稀有色(滬:600259)漲停；中國已經禁止向日本出口軍民兩用物項，《中國日報》援引知情人士稱，北京正考慮更廣泛地收緊對日本稀土出口的許可審查。分析指出，此舉可能對日本這個製造業強國產生深遠影響，包括其關鍵的汽車產業。

《經濟通通訊社7日專訊》