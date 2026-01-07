《Ａ股行情》滬綜指收升0.05%新年來連漲三日，兩市成交見2.85萬億

滬綜指今日走勢反覆，早盤平開後走揚至近4100點水平，午後一度轉為下跌，收市前再度企穩，滬指全日微升0.05%收報4085.77點；至於深成指則升0.06%，創業板指收高0.31%。成交續增，滬深兩市全天交易額約2.85萬億元（人民幣．下同），較上個交易日升476億元或1.7%。



內地個人消費貸款不良率上升之際，據報國家金監總局近期下發通知，宣布把不良貸款轉讓試點工作的期限延長一年至2026年年底。此次延長期限的舉措表明，隨著經濟增速放緩，中國監管正努力給予銀行更多喘息空間，以應對不斷惡化的資產質量。



個人貸款約佔國有大行貸款總額的30%。由於利潤率跌至歷史低位，銀行業近年加快了不良貸款的處置步伐。今天銀行股逆勢疲軟，郵儲銀行(滬:601658)收跌1.45%，建設銀行(滬:601939)跌1.3%。



上漲方面，半導體表現活躍，存儲芯片方向領漲，板塊指數升逾3%。美國芯片股周二（6日）因人工智能樂觀情緒再度升溫而大漲。之前英偉達CEO黃仁勳在拉斯維加斯消費電子展上介紹即將推出的AI處理器細節，這些處理器包含一層新的存儲技術。黃仁勳並稱中國市場需求旺盛，正在加快H200芯片供應鏈生產，同時與美國政府完成出口許可的最後細節。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4776.67 -0.29 上證指數 4085.77 +0.05 11974.20 深證成指 14030.56 +0.06 16568.00 創業板指 3329.69 +0.31 科創50 1443.39 +0.99 B股指數 256.98 0.00 1.46 深證B指 1281.45 -0.29 0.55

