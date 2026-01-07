  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

07/01/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升0.05%新年來連漲三日，兩市成交見2.85萬億

　　滬綜指今日走勢反覆，早盤平開後走揚至近4100點水平，午後一度轉為下跌，收市前再度企穩，滬指全日微升0.05%收報4085.77點；至於深成指則升0.06%，創業板指收高0.31%。成交續增，滬深兩市全天交易額約2.85萬億元（人民幣．下同），較上個交易日升476億元或1.7%。

　　內地個人消費貸款不良率上升之際，據報國家金監總局近期下發通知，宣布把不良貸款轉讓試點工作的期限延長一年至2026年年底。此次延長期限的舉措表明，隨著經濟增速放緩，中國監管正努力給予銀行更多喘息空間，以應對不斷惡化的資產質量。

　　個人貸款約佔國有大行貸款總額的30%。由於利潤率跌至歷史低位，銀行業近年加快了不良貸款的處置步伐。今天銀行股逆勢疲軟，郵儲銀行(滬:601658)收跌1.45%，建設銀行(滬:601939)跌1.3%。

　　上漲方面，半導體表現活躍，存儲芯片方向領漲，板塊指數升逾3%。美國芯片股周二（6日）因人工智能樂觀情緒再度升溫而大漲。之前英偉達CEO黃仁勳在拉斯維加斯消費電子展上介紹即將推出的AI處理器細節，這些處理器包含一層新的存儲技術。黃仁勳並稱中國市場需求旺盛，正在加快H200芯片供應鏈生產，同時與美國政府完成出口許可的最後細節。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004776.67-0.29　
上證指數4085.77+0.0511974.20
深證成指14030.56+0.0616568.00
創業板指3329.69+0.31　
科創501443.39+0.99　
B股指數256.980.001.46
深證B指1281.45-0.290.55

《經濟通通訊社7日專訊》

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區