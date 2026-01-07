【ＡＩ】「高德掃街榜2026」發布，基於自研世界模型推出「飛行街景」功能

阿里巴巴(09988)旗下高德今日正式發布「高德掃街榜2026」，並基於自研世界模型推出「飛行街景」功能。該功能首次實現高保真、連續動態的實景還原，讓用戶在出發前可以通過飛行視角，沉浸式瀏覽到店前的路線，以及清晰看到門店門頭、店內環境等，獲得接近實地探訪的視覺感知，也為商家提供了展示店舖特色的新方式。
《經濟通通訊社7日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
07/01/2026 10:54
阿里巴巴(09988)旗下高德今日正式發布「高德掃街榜2026」，並基於自研世界模型推出「飛行街景」功能。該功能首次實現高保真、連續動態的實景還原，讓用戶在出發前可以通過飛行視角，沉浸式瀏覽到店前的路線，以及清晰看到門店門頭、店內環境等，獲得接近實地探訪的視覺感知，也為商家提供了展示店舖特色的新方式。
《經濟通通訊社7日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N