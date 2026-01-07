【ＡＩ】「高德掃街榜2026」發布，基於自研世界模型推出「飛行街景」功能

阿里巴巴(09988)旗下高德今日正式發布「高德掃街榜2026」，並基於自研世界模型推出「飛行街景」功能。該功能首次實現高保真、連續動態的實景還原，讓用戶在出發前可以通過飛行視角，沉浸式瀏覽到店前的路線，以及清晰看到門店門頭、店內環境等，獲得接近實地探訪的視覺感知，也為商家提供了展示店舖特色的新方式。

《經濟通通訊社7日專訊》