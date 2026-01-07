  • 會員
AH股新聞

07/01/2026 14:08

微信闢謠「封號新規」：從未發布，是黑灰產團夥混淆視聽

　　網絡最近流傳所謂「微信封號新規」，引起大批網民關注和討論。微信安全中心日前發文闢謠指，微信官方從未發布過任何所謂的「封號新規」，並指此類信息有多種變體，例如「騰訊微信朋友圈新規」等，這些均屬不實謠言；諸如「好友太多會被封」、「地址不變會被封」等說法，更是無稽之談。

　　微信安全中心強調，正常的社交行為不會受到任何限制，微信安全策略旨在識別和打擊危害用戶安全與體驗的行為，不會因為用戶好友數量較多、長期在固定地點登錄、與親友互動頻繁等正常使用情況，而對帳號進行處置。會出現這類謠言，實際上是黑灰產團夥為掩蓋其違法活動而編造的借口。

　　微信安全中心指出，為了實施網絡詐騙等犯罪行為，黑灰產團夥需要大量帳號。他們通過非法手段獲取帳號後，往往會使用外掛批量添加好友、高頻次群發欺詐信息、發布同質化違禁內容等，這些明顯違反使用規範的行為，自然會觸發平台的安全防護機制。

　　為逃避打擊，黑灰產團夥在內部傳播所謂「養號教程」，將其違法活動中採用的「異常行為模式」（如偽裝地理位置等），偽裝成「平台規則」向外散布，實際上是在為自己帳號被處理尋找借口，企圖混淆視聽。　

　　微信方面強調，微信始終依據《微信個人帳號使用規範》等公開透明的規則進行管理，不是坊間謠傳的「新規」，呼籲用戶勿信謠傳謠。
《經濟通通訊社7日專訊》

