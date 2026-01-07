  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

07/01/2026 15:05

《神州金融》路透：內地個人不良貸款轉讓試點期限延長至今年底

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國個人不良貸款轉讓試點期限延至2026年底
▷ 試點機構2022年擴至政策性銀行等
▷ 金監總局未回應路透及彭博置評請求

　　據《彭博》今早引述知情人士報道，在信用卡違約率上升之際，中國金融監管機構延長了一項允許銀行和資產管理公司處置個人不良貸款的政策的期限。《路透》下午進一步引述消息人士指，該政策期限延長一年至2026年年底。

　　《路透》及《彭博》均表示，中國國家金融監督管理總局暫未回覆置評請求。

　　中國原銀保監會於2021年初下發「關於開展不良貸款轉讓試點工作的通知」，正式允許金融機構開展「個人不良貸款批量轉讓」業務，初期僅允許六大國有銀行和12家股份行參與。

　　2022年底，原銀保監會下發「關於開展第二批不良貸款轉讓試點工作的通知」，宣布個人不良貸款批量轉讓的試點機構擴容至政策性銀行、信託公司、消費金融公司等，試點截止日為2025年12月31日。

　　《彭博》引述知情人士稱，金監總局上周向包括銀行和資產管理公司在內的機構發布意見，允許它們在原定截止日期2025年底之後繼續轉讓和出售個人不良貸款和單戶對公不良貸款。

*分析：經濟增速放緩，監管努力給予銀行更多喘息空間*

　　《路透》認為，此次延長期限的舉措表明，隨著經濟增速放緩，中國監管部門正努力給予銀行更多喘息空間，以應對不斷惡化的資產質量。

　　個人貸款約佔國有大行貸款總額的30%。由於利潤率跌至歷史低位，中國銀行業近年加快了不良貸款的處置步伐。

　　官媒《證券時報》曾引述業內消息指，中國銀行業2025年上半年個人不良貸款批量處置規模達到1076億元人民幣，是上年同期的兩倍多。另據中國最大銀行工商銀行(01398)(滬:601398)數據顯示，截至2025年6月末，該行個人消費貸款不良率為2.51%，較2024年底上升12個基點；信用卡逾期率達3.75%，上升25個基點。
《經濟通通訊社7日專訊》

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區