etnet專輯
大國博弈
AH股新聞

07/01/2026 13:40

【ＦＯＣＵＳ】米粉「情感否決」權，測試權力三角

　　【FOCUS】以德報怨，粉絲起義－－說的是小米（01810）欲攜手博主「萬能的大熊」，最終因「米粉」強烈抗議而緊急剎停的故事。聯想類似的京東與楊笠切割、嵐圖取消與博主「朵教主」合作、乃至一則知乎帖引發霸王茶姬在納斯達克股價暴瀉……折射品牌、KOL、粉絲的三角權力遊戲，而今次「米粉」完勝有何啟示？

*一泯恩仇VS嚴重背叛*

　　一邊是三季度「銷售及推廣開支」83億元的小米，一邊是粉絲數257萬的熱門科技博主，合作本應是雙贏，何解引發米粉眾怒？玄機就在，「萬能的大熊」的「黑小米」歷史，包括攻擊米粉無腦、詛咒米粉走好……甚至引發小米合夥人盧偉冰2021年曾要求微博運營方披露其具體身份信息。

　　對於小米欲跟「萬能的大熊」一泯恩仇，大量米粉視之為對品牌信任的嚴重背叛，揚言不再買小米的任何產品，最終引發小米承諾不與上述KOL合作，及辭退/懲戒相關人員（包括公關部總經理）。

　　是否似曾相識？2024年10月，電商京東邀請脫口秀演員楊笠為雙11站台，惟部分男性用戶因其曾發表「普信男（明明那麼普通，卻那麼自信）」調侃言論，而揚言差評甚至卸載APP，最終京東致歉和宣布不再與之合作。此外，搭載華為系統的嵐圖汽車，去年8月本擬與汽車博主「朵教主」合作直播，後因粉絲質疑「朵教主」曾有「黑華為」的歷史而取消。

*情緒影響力變幻莫測*

　　相比京東的漩渦、嵐圖的水花，今次開年關公災難，如同對近期一系列發酵的輿論風波火上澆油，最終令小米認定事件「嚴重傷害米粉感情」，一句「因為米粉，所以小米」，標誌著粉絲在這場權力的「邊界測試」中完勝。

　　此似乎印證了網絡效應下情緒的影響力，無論是米粉的憤怒，還是茶飲愛好者的恐慌－－去年12月，一篇質疑「高濃度咖啡因飲料，實際上在蹭准毒品的擦邊球」的知乎貼，引發霸王茶姬在美股價一度單日暴跌14%，其後上海禁毒辦闢謠。簡而言之，核心用戶群的情感、認知，隨時左右品牌的決策乃至生死。

　　不過，雙刃劍的另一面或是，網絡及演算法無限放大核心用戶的信息繭房和偏見，愈是眾星捧月，愈可能一朝反噬。「路轉粉」、「粉轉黑」變幻莫測，喧囂散盡，定義品牌價值終究還看產品堅實卻沉默的內核。

