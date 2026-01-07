  • 會員
說說心理話
AH股新聞

07/01/2026 17:04

《中國監管》網信辦：堅決遏制直播電商虛假宣傳、AI仿冒公眾人物等亂象

　　國家市場監管總局、國家網信辦近日聯合印發了《網絡交易平台規則監督管理辦法》與《直播電商監督管理辦法》。市監總局今日圍繞兩份文件舉行專題新聞發布會。會上中央網信辦網絡綜合治理局副局長、一級巡視員李雲峰表示，中央網信辦將持續加強四方面工作：

　　一是深化亂象整治。針對直播電商領域虛假宣傳、低俗「擦邊」、AI仿冒公眾人物、打著「特供」旗號銷售假冒偽劣商品以及傳播違禁商品售賣信息和私域直播誘騙老年人消費等問題，持續開展集中整治，堅決遏制網絡直播電商亂象。

　　二是壓實平台責任。督促網站平台進一步加強直播電商信息內容管理，建立健全內容審核機制，提升違法違規內容發現力處置力，增強自我管理意識和自我管理水平，不斷淨化直播電商生態。

　　三是加大處置力度。對主體責任履行不到位的網站平台，以及問題突出、頂風作案的網絡帳號、直播間和MCN機構，網信辦將依法依規從嚴予以處置處罰，並公開曝光，強化警示震懾。

　　四是加強人員管理。指導網站平台進一步強化直播間運營者、直播營銷人員和直播營銷人員服務機構管理，加強制度機制建設和教育引導，提升相關從業人員的法律素養和職業操守。同時，將以優質網絡主播培育工程為抓手，不斷引領網絡主播群體向上向善，推動直播電商健康有序發展，共同營造健康有序的網絡直播電商環境。
《經濟通通訊社7日專訊》

