《中日關係》日本抗議中方限制兩用物項出口，外交部：措施合理合法

中國商務部昨日宣布即日起加強兩用物項對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口，明言是針對「日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性」。官媒則透露，中國正考慮對日本針對性收緊中重稀土相關物項出口許可審查。



日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨向中國駐日本大使館公使施泳提出抗議，要求撤回相關管制措施。日本官房長官木原稔今日也在記者會上對此表示「絕無法容許，極其遺憾」。至於受管制兩用物項是否包括稀土，木原稔指「措施對象等不明朗的點也很多」，將詳細了解。



中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，為了維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中方依法依規採取措施，完全正當合理合法。毛寧並指，日本首相高市早苗涉台錯誤言論侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。中方敦促日方正視問題根源，反思糾錯，撤回高市早苗首相錯誤言論。



據日本能源和金屬礦物資源機構(JOGMEC)表示，2024年稀土進口來源中，中國佔比達到71.9%。

《經濟通通訊社7日專訊》