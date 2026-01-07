《中日關係》中國商務部：即日起對日本二氯二氫硅啟動反傾銷調查

中國商務部今日發布2026年第2號公告，與昨發布的第1號公告一樣與日本有關。第2號公告宣布，商務部即日起對原產於日本的進口二氯二氫硅發起反傾銷立案調查。



據介紹，二氯二氫硅在常溫常壓下為無色、易燃、有毒氣體，有特殊氣味，可溶於苯、乙醚等有機溶劑，且純度大於99%；主要用於芯片製造過程中的薄膜沉積（如外延膜、碳化硅膜、氮化硅膜、氧化硅膜和多晶硅膜等），用於生產邏輯芯片、存儲芯片、模擬芯片和其他類芯片，也可用於合成硅基系列前驅體和聚硅氮烷等。



公告指，商務部於2025年12月8日收到唐山三孚電子材料有限公司（下稱「申請人」）代表中國二氯二氫硅產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於日本的進口二氯二氫硅進行反傾銷調查。商務部依據有關規定對相關情況進行審查後，決定立案調查。



本次調查確定的傾銷調查期為2024年7月1日至2025年6月30日，產業損害調查期為2022年1月1日至2025年6月30日。本次調查自2026年1月7日起開始，通常應在2027年1月7日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。

《經濟通通訊社7日專訊》