  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

07/01/2026 15:24

《中日關係》中國商務部：即日起對日本二氯二氫硅啟動反傾銷調查

　　中國商務部今日發布2026年第2號公告，與昨發布的第1號公告一樣與日本有關。第2號公告宣布，商務部即日起對原產於日本的進口二氯二氫硅發起反傾銷立案調查。

　　據介紹，二氯二氫硅在常溫常壓下為無色、易燃、有毒氣體，有特殊氣味，可溶於苯、乙醚等有機溶劑，且純度大於99%；主要用於芯片製造過程中的薄膜沉積（如外延膜、碳化硅膜、氮化硅膜、氧化硅膜和多晶硅膜等），用於生產邏輯芯片、存儲芯片、模擬芯片和其他類芯片，也可用於合成硅基系列前驅體和聚硅氮烷等。

　　公告指，商務部於2025年12月8日收到唐山三孚電子材料有限公司（下稱「申請人」）代表中國二氯二氫硅產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於日本的進口二氯二氫硅進行反傾銷調查。商務部依據有關規定對相關情況進行審查後，決定立案調查。

　　本次調查確定的傾銷調查期為2024年7月1日至2025年6月30日，產業損害調查期為2022年1月1日至2025年6月30日。本次調查自2026年1月7日起開始，通常應在2027年1月7日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。
《經濟通通訊社7日專訊》

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

下一篇新聞︰07/01/2026 15:24  《中國要聞》「十四五」時期內地郵政業務收入提升至１﹒８萬億…

其他
More

07/01/2026 15:18  《中國要聞》市監總局：質檢機構偽造檢驗結果、出具虛假證明等…

07/01/2026 15:18  《中國要聞》張玉卓四川調研東方電氣等央企，要為經濟穩中向好…

07/01/2026 15:06  《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒０５％新年來連漲三日，兩市成交見…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區