《駐京專電》商務部：推動綜合保稅區維修產品目錄擴圍，加快向自貿區等推廣

商務部召開例行新聞發布會。商務部新聞發言人何亞東表示，商務部將會同相關部門，繼續分層次、多領域促進保稅維修規範健康發展，推動綜保區維修產品目錄擴圍，並加快向自貿試驗區等其他區域複制推廣，進一步助力外貿新業態和貿易高質量發展。



他介紹，近年來，國際產業分工深度調整，中國高附加值產品的出口規模持續提升，對這些產品維修的需求日益旺盛。在這個背景下，保稅維修作為加工貿易新業態應運而生。



近日，商務部、生態環境部、海關總署發布《商務部等部門關於公布第四批綜合保稅區維修產品目錄的公告》，在保稅維修業務模式方面實現了政策突破，允許綜合保稅區內企業以「兩頭在外」方式開展自產出口機電產品的保稅維修業務，不受綜保區維修產品目錄和禁止進口的舊機電產品目錄限制。這一措施極大解決了國內生產企業境外銷售產品的售後維修需求，有助於穩定和提升企業產供鏈水平。《公告》公布的第四批綜保區維修產品目錄，新增了通信基站、汽車動力電池等179項產品。截至目前，綜保區累計可開展276項產品的保稅維修，帶動近240個項目在區內實施。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》