《中日關係》兩用物項對日本出口受限，商務部：制止「再軍事化」

商務部舉行例行新聞發布會，就加強兩用物項對日本出口管制，商務部新聞發言人何亞東表示，中國作為負責任大國，一貫積極履行防擴散國際義務。依法依規針對所有兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切參與提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口，其目的是制止「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。



他強調，中方始終致力於維護全球產供鏈穩定與安全，涉及民事用途的不會因此受到影響。對於開展正常民用貿易往來的相關方，完全沒有必要擔心。



何亞東指出，日本首相高市早苗涉台錯誤言論侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。高市首相上台以來，推進修訂「安保三文件」，其側近人士發表擁核言論，這是在試圖挑戰國際社會底線，暴露出高市首相和日本右翼勢力的一貫錯誤主張和持續推動「再軍事化」野心，挑戰戰後國際秩序，勢必損害地區和平穩定，危及世界和平與安全。



對於有評論認為，中方的做法是出口管理政治化，中國商務部之前一直對其他國家將出國管制政治化提出批評，在這樣的背景下，中方的行為存在矛盾，何亞東僅表示，中方此前已多次對此闡述過原則和立場。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》