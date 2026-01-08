《駐京專電》商務部：願與韓方一道加強經貿合作規劃對接和政策協調

商務部召開例行新聞發布會。就韓國總統李在明本周結束了對中國的訪問，經貿領域達成哪些具體經貿合作成果，商務部新聞發言人何亞東表示，下一步，願與韓方一道，共同落實好兩國領導人重要共識，加強經貿合作規劃對接和政策協調，維護產供鏈穩定暢通，支持兩國企業相互投資，加快推動中韓自貿協定第二階段談判盡早取得實質成果，深挖高端製造、人工智能、綠色產業、銀發經濟等新興領域合作潛力，鼓勵兩國開展多層級、多形式的經貿交流，不斷做大中韓共同利益蛋糕。



何亞東表示，中韓經貿關係緊密，雙方產供鏈深度互嵌，合作「新業態」、「新模式」不斷湧現，已逐步成為推動兩國經貿合作的「新亮點」和「新引擎」。韓國是中國第二大貿易夥伴國，中方統計，2025年1-11月，中韓貿易額達2989億美元，截至去年11月底，韓累計在華實際投資額1046.5億美元。中韓經貿合作在雙邊關係中的「壓艙石」和「推進器」作用不斷凸顯。



此訪期間，兩國領導人就深化經貿領域務實合作達成一系列重要共識，在習近平主席和李在明總統共同見證下，中國商務部和韓國產業通商部簽署了《關於建立中韓經貿合作對話機制的諒解備忘錄》和《關於深化中韓產業園合作的諒解備忘錄》，雙方將積極發揮經貿合作對話機制作用，擴大中韓產業園合作的示範和帶動效應，共同推動中韓經貿合作提質升級。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》