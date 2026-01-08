《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3409.29
|紫金礦業
|(601899)
|2508.26
|海光信息
|(688041)
|2443.36
|工業富聯
|(601138)
|1818.67
|中國平安
|(601318)
|1748.12
|兆易創新
|(603986)
|1534.24
|貴州茅台
|(600519)
|1232.07
|中信證券
|(600030)
|1154.67
|中微公司
|(688012)
|1139.15
|中國鋁業
|(601600)
|1058.62
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4230.90
|立訊精密
|(002475)
|3235.98
|中際旭創
|(300308)
|3127.54
|陽光電源
|(300274)
|2281.29
|新易盛
|(300502)
|2246.73
|北方華創
|(002371)
|1980.05
|航天發展
|(000547)
|1704.21
|藍色光標
|(300058)
|1373.75
|三花智控
|(002050)
|1142.56
|金風科技
|(002202)
|1134.85
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》
