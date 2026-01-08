《神州頭條》報章頭版摘要：八部門聚力推「人工智能+製造」行動

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全力以赴穩增長，央企下好「先手棋」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年開年首個工作周，重大項目開工建設的熱潮在全國湧動。央企靠前發力，一批關係國計民生的重大工程和標誌性項目相繼啟動；受訪人士認為，隨著政策資金協同發力，為「兩重」、「兩新」領域投資注入新動能，基建投資增速有望企穩回升。



國資委：靠前謀劃實施重大項目和標誌性工程

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院國資委1月7日消息，國務院國資委黨委書記、主任張玉卓日前赴四川深入有關中央企業科研、生產一線調研時表示，中央企業要靠前謀劃實施一批重大項目和標誌性工程，持續增強價值創造能力；大力發展戰略性新興產業與未來產業，開辟增長的「第二曲線」。



2025年12月外儲規模小幅上升，央行連續14個月增持黃金

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家外匯管理局1月7日發布的數據顯示，截至2025年12月末，中國外匯儲備規模為33579億美元，較11月末上升115億美元，升幅為0.34%。





《上海證券報》



促消費擴投資「雙引擎」發力，各地瞄準擴大內需激活經濟

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「堅持內需主導，建設強大國內市場」位列2026年經濟工作八大重點任務之首。新年伊始，各地瞄準擴大內需持續發力，「兩新」補貼激活家電市場，餐飲、電影等行業迎來客流高峰，大項目集中開工，「兩重」建設有序開展。



早部署、快投放、重質量，銀行開年信貸「加速跑」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

開年即衝刺，起步就投放。1月7日，上海證券報記者多方採訪獲悉，新年第一周，銀行信貸條線已進入「滿弓」狀態，開年信貸投放節奏明顯提速，呈現出「早部署、快投放、重質量」的新變化。



八部門聯合部署「人工智能+製造」專項行動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，工信部聯合中央網信辦、國家發改委等八部門印發《「人工智能+製造」專項行動實施意見》，明確提出到2027年實現人工智能關鍵核心技術安全可靠供給、產業規模和賦能水平穩居世界前列的發展目標。





《證券時報》



錨定「十五五」新圖景，外資「跟投」意願明顯

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國際金融機構正深入研判「十五五」開局之年的發展路徑與投資機會。多家機構不約而同地將「十五五」規劃建議作為分析核心，從增長目標、政策重點、產業動能到資產「跟投」，系統勾勒出一幅以「內需主導、創新驅動、高水平開放」為關鍵詞的中國經濟新圖景。



八部門聚力推出「人工智能+製造」專項行動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

工信部等八部門聯合印發《「人工智能+製造」專項行動實施意見》。此次專項行動旨在貫徹落實《國務院關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，加快推進人工智能技術在製造業融合應用，打造新質生產力，全方位、深層次、高水平賦能新型工業化。



央行將開展1.1萬億元買斷式逆回購操作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1月7日，中國人民銀行發布公告稱，8日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1.1萬億元買斷式逆回購操作，期限為3個月（90天）。鑑於月內有同等規模的到期量，本次操作後將實現3個月期買斷式逆回購等量續作。