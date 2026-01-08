  • 會員
08/01/2026 17:00

《鍾之日記》兩萬六失而復得，芯片股逆市走強

▷ 恒指1月8日跌309點，兩萬六關失而復得
▷ 芯片股逆市走強，上海復旦等股價上升
▷ 萬科獲銀行批准延遲付息至9月，股價漲4.5%

　　1月8日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　美股周三（7日）收盤漲跌不一，港股繼續低開低走，隔晚傳出中國政府指示科企暫緩訂購英偉達H200芯片，科網股承壓，芯片股則造好。恒指午市進一步下跌，最多挫498點，低見25960，幸好低位有承接，兩萬六關失而復得。恒生指數全日收報26149，跌309點或1.2%，主板成交近2683億元。

*A股連升斷纜，微跌0.07%成交仍旺*

　　A股新年連升三日後上升動能有所放緩，滬綜指今日微跌0.07%收報4082.98點，深成指跌0.51%，創業板指軟0.82%；成交保持高位，滬深兩市全天交易額2.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減538億元或約2%。

　　券商和有色金屬板塊大跌抑制指數，軍工股則在商業航天熱潮的推動下逆市飆升。申萬宏源研究指出，外部地緣政治引發軍工關注度提升，考慮到當前軍工尚處於低估值低配置區間，疊加十五五規劃及外貿預期持續發酵，軍工景氣度有望逐步上行，行業整體預期將迎來新一輪行情，同時伴隨商業航天等泛軍工主題持續催化，建議加大軍工關注度。

　　商業航天板塊收漲3.5%，中航機載(滬:600372)、航天南湖(滬:688552)升停。中信建投發布研報稱，當前商業航天產業在國家政策支持和產業技術突破共同助力下，有望進入新紀元，並認為當前商業航天發展是國企與民營企業共振周期。

*H200芯片政策反復，AI芯片股走強*

　　英偉達(US.NVDA)早前獲批對華出口H200芯片，但中國政府最終是否批准進口仍存變數。據《The Information》較早前報道，本周政府已要求部分科技公司暫停訂購H200芯片，並可能要求企業優先採購國產AI芯片。報道稱，政府此舉意在阻止本土科技公司在最終政策確定前囤積美國芯片。

　　芯片股多數走強，上海復旦(01385)揚逾5%，晶門半導體(02878)彈超4%，芯智控股(02166)、貝克微(02149)漲超3%，華虹半導體(01347)升超2%，中芯國際(00981)則升不足1%。

　　不過，《彭博》最新報道稱，中國計劃最快本季度批准部分H200芯片的進口，允許本地企業將芯片用於特定商業用途，但禁止軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施以及國有企業使用。相關措施和中國政府對蘋果公司設備和美光科技(Micron)芯片等產品的限制一致。

　　報道並指，阿里巴巴(09988)與字節跳動各自有意採購超20萬顆H200芯片，惟中國政府對「關鍵基礎設施」定義仍不明朗，而阿里、百度(09888)等民營企業通常會為眾多國企和政府機構提供運算服務。

　　另據《路透》引述知情人士表示，英偉達要求中國客戶預訂H200芯片須全額付款，且訂單無法取消、退款或更改配置，因為中國是否會批准出貨存在持續的不確定性。一位知情人士補充，在特殊情況下，客戶可能會提供商業保險或資產擔保品作為現金支付的替代方案。

　　今日阿里巴巴收跌逾2%，百度挫超3%。

*銀行准延遲付息，萬科獲喘息機會*

　　在房地產行業危機重重之際，萬科(02202)據報已獲得國內銀行批准延遲利息支付，公司股價趁機升，收漲4.5%；萬科A(深:000002)也升3.6%。

　　《路透》引述消息人士透露，萬科已與銀行達成協議，將貸款利息支付延期至9月，藉以避免違約。消息人士稱，包括中國銀行在內的貸款方已同意現金短絀的萬科將利息支付方式由季度改為年度，並將未來幾個月的所有此類款項延期至9月支付。

　　其中一名消息人士補充，這項協議是由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會協調達成。此舉凸顯出地方政府和金融部門正在努力防止萬科違約，限制其對中國房地產和銀行業的連鎖反應。

　　另外，萬科去年12月到期兩隻境內中票展期再次有了新進展。「22萬科MTN004」和「22萬科MTN005」的持有人會議召集人浦發銀行和交通銀行最新公告稱，擬於1月21日分別召開2026年第一次持有人會議。

