說說心理話
AH股新聞

08/01/2026 08:45

《中國要聞》雀巢因原料質量問題召回部分奶粉產品，涉內地市場71個批次

　　總部位於瑞士的雀巢公司1月6日表示，已在全球31個國家和地區發布針對部分批次嬰幼兒配方奶粉產品的召回通知。同日，雀巢中國網站發布預防性自願回收嬰幼兒配方奶粉公告，稱出於高度謹慎考慮，雀巢中國自願回收所有此次涉事的進口自歐洲、在中國大陸跨境電商渠道銷售的嬰幼兒配方奶粉，共計41批次；同時自願回收在中國大陸銷售的特定批次嬰幼兒配方奶粉，共30批次。

　　雀巢公司表示，此次召回的主要原因是部分奶粉產品中可能含有蠟樣芽孢桿菌毒素。該公司對用於生產可能受影響的嬰幼兒配方奶粉產品的所有花生四烯酸油(ARA)及相關油脂混合物進行檢測發現，供應商提供的這種油脂原料存在質量問題，相關批次嬰幼兒配方奶粉中可能存在蠟樣芽孢桿菌(Cereulide)，這種細菌可能引起食源性疾病，主要症狀包括嘔吐、腹瀉等。

　　雀巢稱，在發現原材料的質量問題後，公司對可能受影響的產品中使用的所有ARA及相應的混合物進行了檢測。截至目前，尚未確認有與涉及產品相關的疾病病例。

　　雀巢中國則強調，本次回收範圍之外的所有其他雀巢產品及同類產品的其他批次均可安全食用。召回舉措完全出於預防考慮，因為涉及近期在相關批次所用的某一款供應商原料可能存在質量瑕疵。如消費者已購買以上特定批次產品，請勿將其喂食給孩子，並聯繫雀巢、惠氏客服聯繫退款退貨事宜。
《經濟通通訊社8日專訊》

