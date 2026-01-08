  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

08/01/2026 16:12

【ＡＩ】中國據報本季度批准部分H200芯片進口，英偉達擬要求中國客戶全額預付

　　據《彭博》報道，中國計劃最快於本季度批准部分英偉達H200芯片的進口。多名知情人士透露，中國正準備允許本地企業在特定商業用途下，向英偉達購買該款芯片。但出於安全考量，H200芯片禁止用於軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施以及國有企業。相關措施和中國政府對蘋果公司設備和美光科技(Micron)芯片等產品的限制一致。

　　報道稱，阿里巴巴(09988)與字節跳動已私下知會英偉達，兩家公司各自有意訂購超過20萬顆H200芯片。報道並指，暫時仍不清楚中國政府對「關鍵基礎設施」的定義，是否超出軍事或政府網絡等領域。

*中國訂單無法取消、要求退款或更改配置*

　　另據《路透》引述兩位知情人士表示，英偉達要求預定H200芯片的中國客戶必須全額付款，且訂單無法取消、要求退款或更改配置，因為中國是否會批准出貨存在持續的不確定性。一位知情人士補充，在特殊情況下，客戶可能會提供商業保險或資產擔保品作為現金支付的替代方案。

　　上述知情人士表示，英偉達過去對中國客戶的標準條款雖包含預付款要求，但有時允許客戶支付押金而非全額。英偉達此次對H200芯片的執行非常嚴格，因為尚不清楚中國監管機構是否會批准出貨。
《經濟通通訊社8日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區