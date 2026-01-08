  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

08/01/2026 08:40

太子集團創辦人陳志柬埔寨被捕及遣送中國，柬埔寨：已剝奪國籍

　　柬埔寨媒體報道，涉及經營詐騙園區的柬埔寨太子集團(Prince Group)創辦人兼董事長陳志，被柬埔寨拘捕及遣送到中國。截至目前，中國官方尚未對陳志遣送回中國一事公開回應。

　　柬埔寨內政部通報，應中國主管部門要求，周二（6日）逮捕了陳志等三名中國公民，並依法移交中方。另外，當局上月已根據國籍法，正式剝奪陳志的柬埔寨國籍。

　　38歲的陳志在福建出生，2015年在柬埔寨創立太子集團，跨國業務遍及房地產、銀行、金融、旅遊等。陳志去年10月遭美國司法部起訴串謀電訊詐騙及洗黑錢，稱他指使太子集團在柬埔寨全國經營電騙園區，涉及人口販運、強迫勞動等暴力拘禁勞工，透過網戀騙局推銷虛擬貨幣投資騙財，涉款數以十億計美元。

　　另外，陳志名下大約12萬枚比特幣財產已被美國司法部門沒收，市值約合人民幣超千億元。據幣圈安防專業人士分析，陳志比特幣錢包查沒，其核心原因是其使用的早期比特幣錢包加密方案存有漏洞。國家計算機病毒應急處理中心在去年11月發布報告，直指陳志12.7萬枚比特幣於2020年12月底被盜一事，不像是一般黑客所為，更像是一場由國家級黑客組織操盤的精準行動一屬「國家級黑吃黑」。
《經濟通通訊社8日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區