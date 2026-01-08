太子集團創辦人陳志柬埔寨被捕及遣送中國，柬埔寨：已剝奪國籍

柬埔寨媒體報道，涉及經營詐騙園區的柬埔寨太子集團(Prince Group)創辦人兼董事長陳志，被柬埔寨拘捕及遣送到中國。截至目前，中國官方尚未對陳志遣送回中國一事公開回應。



柬埔寨內政部通報，應中國主管部門要求，周二（6日）逮捕了陳志等三名中國公民，並依法移交中方。另外，當局上月已根據國籍法，正式剝奪陳志的柬埔寨國籍。



38歲的陳志在福建出生，2015年在柬埔寨創立太子集團，跨國業務遍及房地產、銀行、金融、旅遊等。陳志去年10月遭美國司法部起訴串謀電訊詐騙及洗黑錢，稱他指使太子集團在柬埔寨全國經營電騙園區，涉及人口販運、強迫勞動等暴力拘禁勞工，透過網戀騙局推銷虛擬貨幣投資騙財，涉款數以十億計美元。



另外，陳志名下大約12萬枚比特幣財產已被美國司法部門沒收，市值約合人民幣超千億元。據幣圈安防專業人士分析，陳志比特幣錢包查沒，其核心原因是其使用的早期比特幣錢包加密方案存有漏洞。國家計算機病毒應急處理中心在去年11月發布報告，直指陳志12.7萬枚比特幣於2020年12月底被盜一事，不像是一般黑客所為，更像是一場由國家級黑客組織操盤的精準行動一屬「國家級黑吃黑」。

《經濟通通訊社8日專訊》