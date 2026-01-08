  • 會員
08/01/2026 14:03

《神州基金》深圳知名量化私募「千惠資產」據報涉非法經營，涉「融券分倉」

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 深圳千惠資產因非法經營罪被起訴，涉融券分倉
▷ 上海長寧法院定於2026年1月15日開庭審理
▷ 公司管理規模50-100億元，員工80人，75人具從業資格

　　近日，上海長寧法院一則開庭公告引發市場關注。據公告，量化私募--深圳前海千惠資產管理有限公司(簡稱「千惠資產」)及相關成員因非法經營罪被起訴，開庭時間定在2026年1月15日。對此，據《上海證券報》報道，從知情人士處獲悉，千惠資產2024年上半年便有員工被帶走調查，原因大概率是「融券分倉」問題。

　　據公開資料，千惠資產成立於2016年3月，並於2017年6月完成登記。目前，千惠資產共有員工80名，其中75人取得基金從業資格，管理規模在50億元-100億元人民幣區間。上海長寧法院公告中此次被起訴的除了千惠資產還有吳某某、徐某某、詹某某、郭某某4名個人，其中吳某某、徐某某、郭某某均是千惠資產登記在中基協的員工。

　　一位知情人士直言，「2024年上半年有員工被警方帶走調查，事由可能是利用公司基金產品從證券公司融券，並通過分倉軟件交由外部T0交易團隊交易，即存在將融來的證券二次販賣的行為。不過此次被起訴事由如何不得而知。」

　　多位業內人士稱，千惠資產此次被起訴為私募業敲響了警鍾。在行業野蠻生長時期，不少私募合規意識薄弱，基金經理掛職、通道、融資分倉等行為時有發生。但是近年來，監管和司法部門持續加大對私募違規違法行為的懲處力度，不務正業、違規融券等問題將加速出清，管理人亟待重新審視自身合規情況，自查自糾，方能實現可持續發展。
《經濟通通訊社8日專訊》

