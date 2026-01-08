《Ａ股行情》滬綜指低開0.2%，傳政府指示企業暫緩採購H200芯片

A股連漲三日後今現回吐壓力，滬綜指低開0.2%，報4077.72點，深成指低開0.42%，創業板低開0.63%；券商、保險等金融板塊盤初走日低。



據科技媒體Information報道，中國政府本周指示部分科技公司暫不推進採購英偉達H200人工智能芯片的計劃，並可能要求企業優先採購國產人工智能芯片。報道說，中國官員要求相關企業，在政府考慮是否允許、及可能在何種條件下允許購買英偉達芯片時不要下單。約一個月前，美國總統特朗普一錘定音並知會中國國家主席習近平，批准英偉達向中國出售高性能的H200芯片。



與此同時，中國加快推進人工智能技術在製造業融合應用。工信部等八部門印發《「人工智能+製造」專項行動實施意見》，目標到2027年，中國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列。



人民銀行今日進行99億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日無逆回購到期，即淨投放99億元。人行今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展11000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月(90天)。

《經濟通通訊社8日專訊》