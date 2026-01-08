《Ａ股行情》A股三大指數升跌不一，滬綜指半日升0.09%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

A股今早在連日上揚後稍作喘息，三大指數均輕微低開，不過滬指午盤收市時已掉頭轉升，上午微揚0.09%，報4089.45點；深成指則跌0.2%，創業板指軟0.52%。兩市半日成交17651億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減700億元或3.8%。



盤面上，腦機接口概念延續強勢，可控核聚變概念也全線拉升，雪人集團(深:002639)中國核建(滬:601611)二連漲停。AI應用端表現活躍，久其軟件(深:002279)封板。工信部等八部門最新發文《「人工智能+製造」專項行動實施意見》，目標到2027年，中國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列；推動三至五個通用大模型在製造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業大模型；培育兩至三家具有全球影響力的生態主導型企業和一批專精特新中小企業。



另外，芯片股繼續上漲，半導體板塊指數上午收漲1.5%，海光信息(滬:688041)升10.7%，中芯國際(滬:688981)升1.8%。《Information》援引知情人士稱，中國本周已要求部分科技公司暫停訂購英偉達(US.NVDA)的H200芯片，並可能要求採購國產人工智能芯片。



下跌方面，券商、銀行股迎來調整，外電早前引述知情人士報道，在信用卡違約率上升之際，國家金融監督管理總局近期下發通知，宣布把不良貸款轉讓試點工作的期限延長一年至2026年年底。

《經濟通通訊社8日專訊》