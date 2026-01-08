  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

08/01/2026 11:38

《Ａ股行情》A股三大指數升跌不一，滬綜指半日升0.09%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ A股三大指數升跌不一，滬綜指半日升0.09%
▷ 半日成交額17651億元，較上日減700億元
▷ 腦機接口、AI應用、芯片股上漲；券商銀行股調整

　　A股今早在連日上揚後稍作喘息，三大指數均輕微低開，不過滬指午盤收市時已掉頭轉升，上午微揚0.09%，報4089.45點；深成指則跌0.2%，創業板指軟0.52%。兩市半日成交17651億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減700億元或3.8%。

　　盤面上，腦機接口概念延續強勢，可控核聚變概念也全線拉升，雪人集團(深:002639)中國核建(滬:601611)二連漲停。AI應用端表現活躍，久其軟件(深:002279)封板。工信部等八部門最新發文《「人工智能+製造」專項行動實施意見》，目標到2027年，中國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列；推動三至五個通用大模型在製造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業大模型；培育兩至三家具有全球影響力的生態主導型企業和一批專精特新中小企業。

　　另外，芯片股繼續上漲，半導體板塊指數上午收漲1.5%，海光信息(滬:688041)升10.7%，中芯國際(滬:688981)升1.8%。《Information》援引知情人士稱，中國本周已要求部分科技公司暫停訂購英偉達(US.NVDA)的H200芯片，並可能要求採購國產人工智能芯片。

　　下跌方面，券商、銀行股迎來調整，外電早前引述知情人士報道，在信用卡違約率上升之際，國家金融監督管理總局近期下發通知，宣布把不良貸款轉讓試點工作的期限延長一年至2026年年底。
《經濟通通訊社8日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰08/01/2026 11:42  《駐京專電》商務部張建平：房地產進入結構調整關鍵期，壓力較大

下一篇新聞︰08/01/2026 11:33  【抓捕馬杜羅】中國油企據報就保護委內瑞拉投資向中國政府尋求建議

其他
More

08/01/2026 12:34  《Ａ股焦點》協鑫能科半日升１％，與印尼國家石油電力公司簽署…

08/01/2026 11:53  【抓捕馬杜羅】商務部張建平：中國在委內瑞拉經濟利益存不確定，會採取行動捍衛

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區