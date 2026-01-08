《Ａ股行情》滬綜指收跌0.07%連升斷纜，軍工、商業航天概念逆勢走強

A股新年連升三日後上升動能有所放緩，滬綜指今日微跌0.07%收報4082.98點，深成指跌0.51%，創業板指軟0.82%；成交保持高位，滬深兩市全天交易額2.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減538億元或約2%。



券商和有色金屬板塊大跌抑制指數，軍工股則在商業航天熱潮的推動下逆市飆升。申萬宏源研究指出，外部地緣政治引發軍工關注度提升，考慮到當前軍工尚處於低估值低配置區間，疊加十五五規劃及外貿預期持續發酵，軍工景氣度有望逐步上行，行業整體預期將迎來新一輪行情，同時伴隨商業航天等泛軍工主題持續催化，建議加大軍工關注度。



商業航天板塊收漲3.5%，中航機載(滬:600372)、航天南湖(滬:688552)升停。中信建投發布研報稱，當前商業航天產業在國家政策支持和產業技術突破共同助力下，有望進入新紀元，並認為當前商業航天發展是國企與民營企業共振周期。



另外，芯片股全日走強，海光信息(滬:688041)升8.5%。《Information》援引知情人士報道，中國本周已要求部分中國科技公司暫停訂購英偉達的H200芯片，並可能要求採購國產人工智能芯片。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4737.65 -0.82 上證指數 4082.98 -0.07 11831.90 深證成指 13959.48 -0.51 16172.00 創業板指 3302.31 -0.82 科創50 1455.17 +0.82 B股指數 257.36 +0.15 1.74 深證B指 1275.79 -0.44 0.57

《經濟通通訊社8日專訊》