《Ａ股焦點》煤炭板塊回調，鄭州煤電挫逾3%，山西焦化跌2.5%

內地煤炭市場昨日出現擾動，焦煤、焦炭期貨多個合約漲停，A股煤炭板塊大漲。據《期貨日報》引述知情人士指，昨早有市場消息稱，陝西省榆林市政府在相關會議上通報，根據國家發改委等六部委聯合印發的文件，因2024-2025年電煤保供落實不到位，核增產能的52處煤礦中，有26處煤礦被調出保供名單並核減產能1900萬噸；剩餘26處煤礦核增產能暫予保留，後續將根據2026年度電煤中長期合同簽訂和履約情況進一步調整保供名單並核減產能。對此，該報求證了多位產業和行業人士，其中有煤礦人士證實消息屬實，但表示對市場的實際影響不大。



公開資料顯示，榆林市2024年原煤產量為6.24億噸，預計2025年原煤產量為6.4億噸。1900萬噸產能僅佔2025年榆林原煤產量的3%，佔2024年全國原煤產量的0.4%。銀河期貨煤焦研究員郭超認為，即使消息為真，單從減產規模上看，實際影響也較為有限。但該消息引發了市場對煤炭產能、產量縮減的預期；當前市場對利多消息較為敏感，暫時忽略了基本面的不利因素。



A股煤炭板塊今早回調，鄭州煤電(滬:600121)、寶泰隆(滬:601011)挫逾3%，雲煤能源(滬:600792)走低2.8%，山西焦化(滬:600740)跌2.5%，開灤股份(滬:600997)、山西焦煤(深:000983)、新大洲A(深:000571)等跌逾1%。

