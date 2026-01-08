  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

08/01/2026 09:41

《Ａ股焦點》煤炭板塊回調，鄭州煤電挫逾3%，山西焦化跌2.5%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 鄭州煤電股價跌逾3%，山西焦化跌2.5%
▷ 榆林市26處煤礦核減產能1900萬噸
▷ 焦煤焦炭期貨昨日漲停，市場預期產能縮減

　　內地煤炭市場昨日出現擾動，焦煤、焦炭期貨多個合約漲停，A股煤炭板塊大漲。據《期貨日報》引述知情人士指，昨早有市場消息稱，陝西省榆林市政府在相關會議上通報，根據國家發改委等六部委聯合印發的文件，因2024-2025年電煤保供落實不到位，核增產能的52處煤礦中，有26處煤礦被調出保供名單並核減產能1900萬噸；剩餘26處煤礦核增產能暫予保留，後續將根據2026年度電煤中長期合同簽訂和履約情況進一步調整保供名單並核減產能。對此，該報求證了多位產業和行業人士，其中有煤礦人士證實消息屬實，但表示對市場的實際影響不大。

　　公開資料顯示，榆林市2024年原煤產量為6.24億噸，預計2025年原煤產量為6.4億噸。1900萬噸產能僅佔2025年榆林原煤產量的3%，佔2024年全國原煤產量的0.4%。銀河期貨煤焦研究員郭超認為，即使消息為真，單從減產規模上看，實際影響也較為有限。但該消息引發了市場對煤炭產能、產量縮減的預期；當前市場對利多消息較為敏感，暫時忽略了基本面的不利因素。

　　A股煤炭板塊今早回調，鄭州煤電(滬:600121)、寶泰隆(滬:601011)挫逾3%，雲煤能源(滬:600792)走低2.8%，山西焦化(滬:600740)跌2.5%，開灤股份(滬:600997)、山西焦煤(深:000983)、新大洲A(深:000571)等跌逾1%。
《經濟通通訊社8日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區