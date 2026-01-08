《中國要聞》公安部：去年破25.8萬宗電騙案，逾7600中國籍疑犯從妙瓦底押解回國

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

公安部今天召開新聞發布會，其中指出，2025年全國公安機關在公安部統一部署下，按照反電信網絡詐騙法等法律要求，依法嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪，共偵破有關案件25.8萬宗，有力遏制了犯罪高發勢頭，維護了人民群眾合法權益。



一是進一步加大打擊力度。部署開展「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專項行動，累計抓獲詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹等542名，堅決打掉犯罪分子囂張氣焰。近期公安機關又公開通緝了100名電信網絡詐騙犯罪在逃「金主」和骨幹。



二是進一步築牢防護屏障。公安機關會同相關部門攔截詐騙電話36億次、短信33億條，緊急止付涉詐資金2170.7萬元人民幣。各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。



三是進一步加強源頭防範。嚴密口岸邊境管控，建立健全緊急攔截機制，依法嚴厲打擊偷渡組織者，清理斬斷人員流出通道。鏟除犯罪土壤，加強涉詐人員教育引導，營造良好社會風氣。



四是進一步深化國際合作。加快推進國際打擊電信網絡詐騙聯盟建設，推動構建相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網絡詐騙犯罪新格局。依托雙邊多邊渠道，多次派工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國開展警務執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點。針對當前緬甸妙瓦底地區涉中國電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600餘名妙瓦底地區中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。

《經濟通通訊社8日專訊》