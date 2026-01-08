  • 會員
AH股新聞

08/01/2026 11:05

【ＡＩ】半導體行業協會魏少軍：面對美國放鬆芯片出口，國產化道路與決心堅不動搖

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美國對高端芯片出口政策反覆，用戶難確認意圖
▷ 魏少軍強調中國半導體產業需保持警惕，堅持國產化
▷ 英偉達H200獲准出口，中國科技公司訂購後被要求暫停，或轉向國產芯片

　　官媒《環球時報》近日專訪中國半導體行業協會副理事長魏少軍。對於美方在限制出口最先進芯片與「完全不出口反而助長中國更快實現國產替代」之間致力尋求平衡，魏少軍認為，「只要符合雙方監管要求，任何有利於技術創新和產業發展的良性互動都值得歡迎」，但美國態度變幻不定，在高端芯片上時而「解禁」時而施壓，讓用戶難以確認其真實戰略意圖。「最近的所謂『放鬆』究竟是推動良性互動的信號，還是意圖擾亂方發展節奏、讓我們放鬆警惕的新策略？」

　　魏少軍強調，中國半導體產業必須對此保持高度警惕，堅決不被其表象所迷惑，更不能因此動搖在先進制程等領域堅持國產化道路的信心與決心。

　　魏少軍指出，適度引入先進算力產品，可以在短期內緩解部分應用場景的需求壓力，特別是在科研、醫療、智慧城市等領域，有助於加快中國人工智能技術的落地轉化。「但即使引入英偉達芯片，也不會動搖我們堅持自主創新的決心。也正是在這種高水平競爭中，倒逼出中國企業在架構設計、封裝集成、工具鏈開發等方面的快速突破」。

　　美國總統特朗普近期准許英偉達出口僅次於最先進Blackwell系列芯片的H200芯片，據報中國科技企業隨即訂購超過200萬顆，不過《Information》最新消息指，中國政府本周要求部分科技公司暫停訂購H200芯片，並可能要求它們採購國產AI芯片。英偉達CEO黃仁勳日前在消費電子展上表示，中國市場對H200的需求十分強勁，但預計中國政府不會正式宣布允許中國企業進口H200，「只會體現在採購訂單上」；公司正加快供應鏈生產，目前正與美國政府完成許可的最後細節。
《經濟通通訊社8日專訊》

