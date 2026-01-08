  • 會員
AH股新聞

08/01/2026 14:00

《Ａ股焦點》商業航天概念拉升，內地首個海上回收復用火箭基地動工

　　A場商業航天概念持續拉升，海蘭信(深:300065)、泰勝風能(深:300129)、通宇通訊(深:002792)、航天科技(深:000901)、航天電子(滬:600879)、中國一重(滬:601106)、巨力索具(深:002342)、南京熊貓(滬:600775)、航天電器(深:002025)等逾20隻股份漲停。

　　箭元科技中大型液體運載火箭總裝總測及回收復用基地昨（7日）上午在浙江杭州錢塘破土動工。這是內地首個海上回收復用火箭產能基地，也首個不銹鋼火箭超級工廠。該項目總投資52億元（人民幣．下同），包括了回收復用中心、檢測檢驗中心、生產製造中心，建成後將具備年產25發火箭的規模化製造能力。

　　動工現場，「錢塘號」火箭同步亮相。「錢塘號」是箭元科技自主研發的內地首個「液氧甲烷+不銹鋼+海上回收」火箭，前稱「元行者一號」。「錢塘號」箭體高66米，直徑4.2米，起飛質量575噸。火箭近地軌道運載能力最高達14噸，1100公里低軌運力一次性9噸，回收7噸。根據計劃，「錢塘號」今年8月底將在基地開始總裝測試，年底將執行首次飛行及回收任務。

　　據介紹，目前內地主流火箭運載成本約為每公斤8萬元至10萬元，通過「不銹鋼+液氧甲烷」方案，成本有望降至每公斤2萬元，大幅降低探索太空的成本。
《經濟通通訊社8日專訊》

