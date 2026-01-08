【數據前瞻】機構：中國12月CPI同比增幅或擴至0.8%創三年高，PPI跌幅料續收窄

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地將於明日公布2025年12月及全年CPI、PPI。《路透》綜合29家機構預估中值顯示，在低基數及果蔬價格上漲的推動下，中國去年12月居民消費價格指數(CPI)同比增速料從0.7%進一步上行至0.8%，這將創下近三年最大漲幅。其中14家機構預估中值顯示，當月CPI環比料重回增長，增速0.1%。



同時，25家機構預估中值顯示，在「反內捲」提振下，12月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比跌幅料從2.2%收窄至2.0%，若如此將錄得16個月最小跌幅。



*花旗：蔬菜價格及金價料推高CPI*



花旗在報告中指出，食品價格應繼續支撐整體CPI；12月蔬菜價格環比上漲1.9%，同比上漲16.0%，水果價格環比上漲6.3%。此外，金價也可能進一步推高整體CPI，足以抵消豬肉價格走軟的影響。



花旗並預計，當月PPI同比降幅將繼續受益於「反內捲」政策效應而收窄，PPI環比則料持平或維持正值。由此，GDP平減指數降幅可能收窄至2024年三季度以來的最小水平。



*高盛：通縮壓力有所緩解，PPI降幅有望收窄*



另外，高盛認為，12月食品價格上漲的影響基本被非食品價格下降所抵消，預計CPI同比漲幅維持在0.7%。而從製造業PMI調查顯示通縮壓力有所緩解預測，當月PPI同比降幅有望收窄。



*華創證券：今年1月CPI若為正，料逐月皆正*



展望2026年，華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，1月是最後一關，若1月CPI同比依然為正，則預計逐月同比皆為正。她並提示可能的上行風險是服務項，若補貼政策擴圍至服務消費領域，也可能帶來競爭性領域的服務業價格漲價幅度改善。



PPI方面，張瑜認為今年同比的回升趨勢較確定，但轉正的時點並不確定，上半年的領先指標變化決定下半年PPI的觀點。基準來看，到四季度，PPI同比轉正的難度可能都較大。

