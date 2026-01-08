光大銀行(06818)擬2月11日贖回第三期350億人幣優先股

中國光大銀行(06818)(滬:601818)公布，擬贖回第三期優先股，近日收到金融監管總局答覆，對贖回第三期優先股無異議，故擬於2月11日贖回第三期優先股。
該集團指，於2019年7月15日非公開發行3.5億股優先股，發行規模為350億元人民幣，將按照優先股募集說明書約定的贖回價格，贖回第三期優先股。
《經濟通通訊社8日專訊》
08/01/2026 08:38
