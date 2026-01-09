《駐京專電》水利部：力爭今年水利基建和投資保持大規模態勢

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國新辦就加快國家水網建設進展情況舉行新聞發布會，水利部副部長陳敏介紹，將深入實施國家「江河戰略」，立足當前、著眼長遠，統籌存量和增量、「硬投資」和「軟建設」，加快完善國家水網體系，力爭2026年水利基礎設施建設和投資持續保持大規模、高水平態勢，確保「十五五」水利工作開好局、起好步。



水利部規劃計劃司司長張祥偉表示，2026年，水利部將結合水安全保障「十五五」規劃的編制，靠前實施一批重大水利工程。比如，在保障防洪安全方面，開工福建上白石水庫、太湖太浦河後續一期工程，太浦河後續一期工程主要是提高太湖流域的洪水外排能力和區域的排澇能力。在重大引調水工程方面，將開工遼東半島水資源配置、湖北引江補漢沿線補水工程，湖北引江補漢沿線補水工程將為宜昌、荊州、襄陽14個縣的404萬人口、396萬畝耕地提供供水保障。在灌區方面，將新建廣東雷州半島、江西井岡等大型灌區，廣東雷州半島、江西井岡這兩個大型灌區設計灌溉面積將達到609萬畝；同時，整裝推進四川都江堰等灌區的現代化改造，進一步完善區域、省級水網格局，提升流域區域的防洪能力、供水保障能力和糧食產能。



2025年，全年完成水利建設投資1.28萬億元，吸納就業315萬人。新開工的27項重大工程，涵蓋了防洪、供水、灌溉等工程類型，總投資規模達到了2038億元，在防洪、供水、灌溉等方面發揮了重要作用。「十四五」期間，全國完成水利建設投資5.68萬億元，2022年以來連續4年完成投資超過了1萬億元。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》