  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

09/01/2026 11:28

《駐京專電》水利部：力爭今年水利基建和投資保持大規模態勢

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 水利部计划2026年保持大规模水利基建及投资
▷ 2026年将开工福建上白石水库等防洪供水工程
▷ 2025年完成水利投资1.28万亿元，吸纳就业315万人

　　國新辦就加快國家水網建設進展情況舉行新聞發布會，水利部副部長陳敏介紹，將深入實施國家「江河戰略」，立足當前、著眼長遠，統籌存量和增量、「硬投資」和「軟建設」，加快完善國家水網體系，力爭2026年水利基礎設施建設和投資持續保持大規模、高水平態勢，確保「十五五」水利工作開好局、起好步。

　　水利部規劃計劃司司長張祥偉表示，2026年，水利部將結合水安全保障「十五五」規劃的編制，靠前實施一批重大水利工程。比如，在保障防洪安全方面，開工福建上白石水庫、太湖太浦河後續一期工程，太浦河後續一期工程主要是提高太湖流域的洪水外排能力和區域的排澇能力。在重大引調水工程方面，將開工遼東半島水資源配置、湖北引江補漢沿線補水工程，湖北引江補漢沿線補水工程將為宜昌、荊州、襄陽14個縣的404萬人口、396萬畝耕地提供供水保障。在灌區方面，將新建廣東雷州半島、江西井岡等大型灌區，廣東雷州半島、江西井岡這兩個大型灌區設計灌溉面積將達到609萬畝；同時，整裝推進四川都江堰等灌區的現代化改造，進一步完善區域、省級水網格局，提升流域區域的防洪能力、供水保障能力和糧食產能。

　　2025年，全年完成水利建設投資1.28萬億元，吸納就業315萬人。新開工的27項重大工程，涵蓋了防洪、供水、灌溉等工程類型，總投資規模達到了2038億元，在防洪、供水、灌溉等方面發揮了重要作用。「十四五」期間，全國完成水利建設投資5.68萬億元，2022年以來連續4年完成投資超過了1萬億元。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區