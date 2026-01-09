  • 會員
AH股新聞

09/01/2026 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中共中央政治局常務委員會召開會議

免責聲明

▷ 中共中央政治局常務委員會1月8日召開會議
▷ 山東1月5日發行723.81億元地方債
▷ 中石化與中航油1月8日獲批實施重組

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中共中央政治局常務委員會召開會議
中共中央政治局常務委員會1月8日全天召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

訂單「催更」，鋰電企業擴產馬不停蹄
2026年開年以來，富臨精工、東方鋯業、中礦資源、新宙邦等多家上市公司密集宣布鋰電項目投資計劃，延續了2025年以來的擴產火熱勢頭。業內人士表示，在供需關係持續改善背景下，2026年鋰電行業投資熱潮有望延續；同時，需強化市場監管、優化產能管理、支持行業自律、加強區域協同，防範盲目建設與「內捲式」競爭，推動產業健康有序發展。

助力經濟平穩開局，地方債「早發早用早見效」
1月8日，寧波發行253.72億元（人民幣．下同）地方債。此前的1月5日，山東發行723.81億元地方債，成為今年首個發行地方債的省份。「『十五五』開局之際，項目儲備充足，地方債早發行有助於實現早用款、早見效。」西南財經大學財政稅務學院教授劉蓉在接受中國證券報記者採訪時表示。


《上海證券報》

中共中央政治局常務委員會召開會議
中共中央政治局常務委員會1月8日全天召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告。

聚力向新，未來產業開年加速領跑
國家發改委國家信息中心經濟預測部產業經濟研究室主任、研究員魏琪嘉在接受上海證券報記者採訪時表示，實現「十五五」良好開局，加快培育新質生產力，激活高質量發展新動能是關鍵抓手，「加速向新」會是2026年中國經濟的關鍵詞之一。

「南下」熱情高漲，開年首周逾10家A股公司衝刺H股上市
2026年開年，A股公司「南下」熱潮持續湧動，多家公司向H股發起衝刺。據上海證券報記者初步梳理，2026年1月1日至1月8日，已有聚辰股份、鵬輝能源、正泰電器、德賽西威、興業銀錫、華盛鋰電等6家A股公司發布了籌劃H股上市公告。


《證券時報》

中共中央政治局常務委員會召開會議
中共中央政治局常務委員會1月8日全天召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告。

協同攻堅「內捲式」競爭，為高質量發展注入持久動能
新年伊始，圍繞規範市場競爭秩序、整治「內捲式」競爭的政策行動在多個領域同步推進。1月8日，工信部、國家發改委、市場監管總局、國家能源局四部門聯合發文，已於近期召開動力和儲能電池行業座談會，劍指行業盲目建設、低價競爭等非理性行為。

打造世界一流航空能源供應商，中石化與中航油實施重組
1月8日，經國務院批准，中國石油化工集團有限公司與中國航空油料集團有限公司實施重組。業內人士對證券時報記者表示，中石化和中航油「強強聯手」，有利於提升國家航空能源供應安全保障能力和水平，推動航空能源供應綠色低碳轉型，打造世界一流航空能源供應商。

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

