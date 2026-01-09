《神州經脈》滬指企穩四千一，CPI近三年高，新能源車全年銷量1280萬輛

2026年新年首周，A股報捷，滬綜指今日（9日）收漲0.92%企穩四千一，收報4120.43點，全周滬綜指升3.82%，創14個月最大周線漲幅，已屬連升四周；深成指今日收升1.15%，創業板指揚0.77%。資金活躍，成交突破3萬億大關，滬深全日交易額見3.12萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增3224億元或約11.5%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9821，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子。今日人民幣兌一美元中間價報7.0128，較上個交易日升69點子，止兩連跌，創2024年9月30日以來逾15個月新高，較市場預測偏弱近300點。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局公布，2025年12月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.8%，漲幅較11月擴大0.1個百分點，符合市場預期，並創近三年新高。2025年全年，全國居民消費價格與上年持平(0.0%)，低於政府工作報告目標的增長2%左右，並創16年最低。2025年12月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.9%，降幅比上月收窄0.3個百分點，並優於預期的下降2.0%，創16個月最小降幅。全年PPI降幅則擴大0.4個百分點至2.6%，續第三年呈負值。



2. 美國總統特朗普接受《紐約時報》採訪時表示，應由中國領導人習近平來決定如何處理台灣問題。不過特朗普同時強調，如果北京對台動武將令他「非常不高興」，還稱「我認為他不會這麼做，我希望他不會這麼做」。中國外交部發言人毛寧回應上述涉台言論時重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。



3. 國務院副總理丁薛祥在北京會見美國華特迪士尼公司首席執行官艾格。丁薛祥表示，中國將堅定不移推動高質量發展，擴大高水平對外開放，持續優化營商環境。歡迎包括迪士尼在內的各國企業繼續投資中國、深耕中國，積極參與中國式現代化建設，共享中國機遇、實現更大發展。艾格表示，迪士尼公司對中國發展充滿信心，將繼續擴大在華投資，更好促進美中交流合作。



4. 據《財聯社》報道，多位全國性銀行業務部門負責人證實，本周監管部門對房地產融資協調機制下發了最新的政策指導。其核心在於，對已經進入融資協調機制「白名單」的項目，符合一定條件和標準的，可在原貸款銀行進行展期。這實際意味著相關貸款可展期5年。而在此前，此類貸款的展期只能是原貸款期限的一半，也就是最長兩年半，到期之後不能再展。



5. 萬科企業本月將再針對兩筆境內債券展期召開債權人大會，但在這關鍵時刻，公司前主席、現任執行董事及執行副總裁郁亮提出辭職。萬科指，郁亮因到齡退休，申請辭去執行董事及執行副總裁職務，辭職後將不再擔任集團任何職務。郁亮出生於1965年12月，剛年滿60周歲，達到退休年齡。過去一年，郁亮逐漸淡出萬科核心經營管理層，幾乎沒有參與萬科近期的化債工作。



6. 乘聯分會今日發布2025年12月全國乘用車市場分析。數據顯示，2025年12月，全國乘用車市場零售226.1萬輛，同比下降14.0%，環比增長1.6%。2025年累計零售2374.4萬輛，同比增長3.8%。12月新能源乘用車國內零售銷量達133.7萬輛，同比增長2.6%，環比增長1.2%；全年累計零售1280.9萬輛，增長17.6%。



7. 據《深圳特區報》報道，從深圳市房地產業協會處獲悉，2025年深圳全年一手和二手住宅合計網簽94096套，與2024年相比下降9%，其中二手住宅成交佔比首次突破60%。一手住宅市場則呈現分化勢頭，其中預售房（期房）同比大幅下降，表明購房者對於遠期交付的期房，態度更為謹慎。相比之下，現售房（現房/準現房）同比逆勢上漲28%。



8. 海南航空今早出現大量超低價機票，部分航線經濟艙價格稅後僅幾十元，其中上海飛廣州僅80元。「BUG價」甚至覆蓋農曆新年假期，且能夠順利完成支付。海航午後公告稱，今早10時左右，因系統臨時故障，部分航線機票價格顯示異常。海航已第一時間緊急排查處理並完成系統修復，目前均已恢復正常。已售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。