《鍾之日記》A場帶動，港股回穩

1月9日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股隔晚止跌回升，反映中概股表現的金龍指數漲逾1%。恒指連續兩日調整後，今早回穩高開逾百點。內地上月CPI數據佳，A場獲鼓舞升上4100水平，港股穩中向好，反覆收升82點或0.3%，報26231點，主板成交逾2451億元。恒指累計全周仍跌106點或0.41%，中斷兩周連升。



*滬指站上4100點，兩市成交高達3.1萬億*



2026年新年首周，A股報捷，滬綜指今日收漲0.92%企穩四千一，收報4120.43點，全周升3.82%，創14個月最大周線漲幅，已屬連升四周；深成指今日收升1.15%，創業板指揚0.77%。資金活躍，成交突破3萬億大關，滬深全日交易額見3.12萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增3224億元或約11.5%。個股漲多跌少，滬深超3700股飄紅。



國家統計局今日公布，2025年12月CPI同比上漲0.8%，符合市場預期，增幅創近三年最高；環比重回漲勢至上漲0.2%。12月PPI同比下降1.9%，跌幅創16個月最窄。分析估2026年通脹有望上行，但整體水平仍較低，不妨礙人行進一步的貨幣寬鬆。



回顧本周，外圍風險上升，美國對委內瑞拉實施突襲，施壓其對美出口更多石油，企圖重塑石油供應格局，料影響中國油企在當地的權益，令油股一度震盪。國產芯片股則再展升勢，有消息指本周中國政府已要求部分科技公司暫停訂購英偉達H200芯片，並可能要求企業優先採購國產AI芯片。不過，《彭博》最新報道稱，中國計劃最快本季度批准部分H200芯片的進口，允許企業用於特定商業用途，但禁止軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施及國有企業使用。



*協鑫挫8%，市監總局約談光伏企業提出整改*



內媒報道，市場監管總局6日約談了光伏協會及6家光伏企業，涉及通報有關壟斷風險、提出明確整改意見。光伏股今日調整，其中被約談的協鑫科技(03800)大跌8%，收報1.05元，同樣被約談的新特能源(01799)挫8.5%；信義光能(00968)挫3.7%，福萊特玻璃(06865)跌3.6%。



近期多晶硅期貨價格受壓，網傳一份會議紀錄顯示，市場監管總局約談光伏行業協會、通威集團(滬:600438)、協鑫科技、大全能(滬:688303)、新特能源、亞硅矽業（紅獅）、東方希望等機構，會議內容涉及通報壟斷風險、提出明確整改意見，並要求企業做好整改工作等。



報道指，市監總局要求光伏協會及被約談企業不得約定產能、產能利用率、產銷量及銷售價格；不得通過出資比例，以任何形式進行市場劃分、產量分配、利潤分配；不得當前、今後就價格、成本、產銷量等信息開展溝通協調。同時要求協會及被約談企業在1月20日前向市場監督總局提交書面整改措施。



報道引述企業人士回應稱，企業將嚴格按監管部門和主管部門要求開展自律、落實「反內捲」相關工作要求；如有需公告的情況將如實及時披露；一切以政府及企業依法依規披露訊息為準。有行業人士預計，多晶硅市場或回到邊際成本定價模式，實現市場化出清，但方式可能有所調整。



*中國機器人出貨量全球第一，概念股漲跌互現*



研究機構Omdia發布《通用具身機器人市場雷達》報告指出，2025年全球人形機器人市場邁入快速增長階段，全年總出貨量預計達1.3萬台。中國廠商在規模化量產與出貨量方面表現突出，單從數量上看，遠超特斯拉和Figure AI等美國公司。其中，智元機器人以5168台的年度出貨量，佔據了全球39%的市場份額，在出貨量與市場份額兩項關鍵指標上均位居全球第一，宇樹科技以4200台緊隨其後。



報告稱，智元、宇樹、特斯拉等廠商作為全球人形機器人領域的「第一梯隊」，正在積極地推動產業加速發展。Omdia預測，未來十年人形機器人市場將迎來指數級增長，到2035年全球出貨量有望達到260萬台。



人形機器人概念股今日漲跌不一，第四範式(06682)揚超7%，越疆(02432)漲近3%，商湯(00020)彈逾2%，優必選(09880)小幅回落0.2%，地平線機器人(09660)跌超1%。



另外，小鵬汽車(09868)董事長何小鵬早前透露，今年小鵬將迎來物理AI的落地和規模量產，將開始運營Robotaxi，並規模量產人形機器人和飛行汽車。小鵬汽車今日仍跌約0.6%。



摩根士丹利在報告中預測，全球機器人硬件銷售額預計將從2025年的1000億美元飆升至2030年5000億和2040年的9萬億美元，並於2050年突破25萬億美元大關。根據大摩的預測模型，2050年全球將售出14億台機器人，運行總量達65億台，增長主要由以下五大因素催化：場景爆發、成本下降、政策扶持、勞動力替代和AI賦能。



