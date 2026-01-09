【ＡＩ】機構：2025年中國人形機器人出貨量全球第一，超過美國

研究機構Omdia的數據顯示，2025年全球人形機器人出貨量約1.3萬台，中國廠商貢獻了其中絕大多數，單從數量上看，遠超特斯拉和Figure AI等美國公司。
其中，中國初創企業上海智元去年人形機器人估計出貨量5168台，位居全球人形機器人製造商之首，其後為宇樹科技和優必選(09880)。Omdia的數據顯示，該行業的全球銷量達到2024年的五倍多。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/01/2026 08:58
