  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

09/01/2026 08:59

【反內捲】四部門聯合召開動力和儲能電池行業座談會，規範產業競爭秩序

　　1月7日，工信部、國家發改委、市場監管總局、國家能源局聯合召開動力和儲能電池行業座談會，明確指出行業存在盲目建設、低價競爭等問題，並部署了規範產業競爭秩序的相關工作。會議要求，強化央地協同聯動、綜合施策，加強對本地企業指導，嚴控重複建設，推動行業健康有序發展。

　　為規範產業競爭秩序，會議從四個方面進行了部署。首先是強化市場監管，提出要加強價格執法檢查，加大生產一致性和產品質量監督檢查力度，打擊涉知識產權違法行為。其次是優化產能管理，健全產能監測和分級預警機制，加強宏觀調控，防範產能過剩風險。

　　此外，會議還提出要支持行業協會發揮自律作用，引導企業科學布局產能，推動構建優質優價、公平競爭的市場秩序。最後，會議強調了區域協同的重要性，要求強化央地協同聯動、綜合施策，加強對本地企業指導，嚴控重複建設，推動行業健康有序發展。

　　據《每日經濟新聞》報道，江蘇省儲能行業協會會長朱俊鵬表示，從協會角度，並不反對競爭，而是反對無意義的消耗。未來，儲能產業將從野蠻生長期的硬件價格比拼，轉向以技術和運營能力為核心的價值競爭新階段。告別低價內捲、轉向AI（人工智能）等技術加持的「真運營」，將成為企業在市場中勝出的關鍵。
《經濟通通訊社9日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰09/01/2026 09:00  【反內捲】全國郵政工作會議：整治「內捲式」競爭，防範化解風險

下一篇新聞︰09/01/2026 08:58  【ＡＩ】機構：２０２５年中國人形機器人出貨量全球第一，超過…

其他
More

09/01/2026 09:17  《中日關係》日媒：日本酒出口中國通關延宕，疑受高市言論影響

09/01/2026 09:08  《中國監管》快手開展「ＡＩ魔改」專項治理：已處置違規內容１…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區