【反內捲】四部門聯合召開動力和儲能電池行業座談會，規範產業競爭秩序

1月7日，工信部、國家發改委、市場監管總局、國家能源局聯合召開動力和儲能電池行業座談會，明確指出行業存在盲目建設、低價競爭等問題，並部署了規範產業競爭秩序的相關工作。會議要求，強化央地協同聯動、綜合施策，加強對本地企業指導，嚴控重複建設，推動行業健康有序發展。



為規範產業競爭秩序，會議從四個方面進行了部署。首先是強化市場監管，提出要加強價格執法檢查，加大生產一致性和產品質量監督檢查力度，打擊涉知識產權違法行為。其次是優化產能管理，健全產能監測和分級預警機制，加強宏觀調控，防範產能過剩風險。



此外，會議還提出要支持行業協會發揮自律作用，引導企業科學布局產能，推動構建優質優價、公平競爭的市場秩序。最後，會議強調了區域協同的重要性，要求強化央地協同聯動、綜合施策，加強對本地企業指導，嚴控重複建設，推動行業健康有序發展。



據《每日經濟新聞》報道，江蘇省儲能行業協會會長朱俊鵬表示，從協會角度，並不反對競爭，而是反對無意義的消耗。未來，儲能產業將從野蠻生長期的硬件價格比拼，轉向以技術和運營能力為核心的價值競爭新階段。告別低價內捲、轉向AI（人工智能）等技術加持的「真運營」，將成為企業在市場中勝出的關鍵。

